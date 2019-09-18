Rus uzman: Güvenli bölgeye Türkiye’den milyonlarca Suriyeli sığınmacı yerleştirilebilir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Üçlü Zirve sonrasında Suriye sınırı boyunca 'terör koridoru' oluşumuna rıza gösterilmeyeceğini ve oluşturulması planlanan güvenli bölgede Türkiye’den geri dönecek Suriyeliler için yeni yerleşim alanlarının inşa edilebileceğini açıkladı.

Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) uzmanı Kirill Semenov, Sputnik’e demecinde Erdoğan’ın bu girişiminin Türkiye’deki sığınmacı sorununun belli bir ölçüde çözülmesine katkıda bulunacağını ifade etti:

“Şu anki durumda bu fikir dahi birçok konuya açıklık getirebilir, belirli bir paydaya gelinmesini sağlayabilir. Şu anki şartlarda Suriye’de altyapıyı yenileyerek sığınmacıların sorunları çözülecek olursa Türkiye’nin önerdiği alternatif en doğru ve Erdoğan’ın bu durumda kullanabileceği bir çözüm”.

'EN ÖNEMLİ HUSUS ALTYAPI VE GÜVENLİK'

Türkiye’nin planlanan güvenli bölgede sığınmacılar için altyapı oluşturma planının hayata geçirilmesi durumunda o bölgeye milyonlarca Suriyelinin yerleştirilebileceğine dikkat çekti: “Orada (güvenli bölgede) sığınmacıların kalabilmesi için ne gibi koşulların oluşturulacağına birçok şey bağlı. İkinci ve en önemli husus ise güvenlik. Eğer güvenlik sağlanamazsa elbette ki herhangi bir sığınmacı dönüşü olmaz. Eğer bir milyon sığınmacı döneceğini dahi varsayacak olursak bu bile ilk etapta başarı sayılabilecek. Bu benzeri olmayan bir adım, büyük bir başarı olacak. Ardından yapıldıkça aşamalar halinde diğer sığınmacılar da dönebilecek.”

'AB'NİN DE YARDIMIYLA KALICI KONUTLAR İNŞA EDİLEBİLİR'

Güvenli bölgede oluşturulması gereken koşullara daha ayrıntılı bir şekilde değinen Semenov, “Sığınmacılar Türk yanlısı ve Türk güçlerinin kontrolünde olan bölgelere dönüş yapacaklar. Kontrol Türk askerler tarafından sağlanmalı, bölgede (Türk askerlerin) sayısı ne kadar çok olursa, o kadar iyi. Muhtemelen Suriyeli muhaliflerin en güvenilir örgütleri destek verebilir. Bölgede elbette, Avrupa Birliği’nin (AB) tahsis ettiği paralar da dahil edilerek çadır kentler değil, belli bir altyapısı olacak kalıcı konutlar, kentler inşa edilebilir. Tabii ki başlıca görev, dönen sığınmacıların yaşayabileceği konutların inşa edilmesi. Onlar için herhangi iş olmayacağı ortada, ilk etapta yine bir takım sübvansiyonlar gerekecek. AB tarafından bu da çözülebilecek bir sorun. Türkiye AB’nin bu amaca yönelik kaynak ayırmasını bekliyor. Erdoğan da bu konuyu dile getiriyor. Eğer sonuçta böyle bir bölge kurulacak olursa AB’nin buna yardım etmemesi için hiçbir neden yok” diye konuştu.

'ABD VE KÜRT OLUŞUMLAR ENGEL ÇIKARABİLİR'

ABD ve onun desteklediği Kürt oluşumların güvenli bölgenin kurulmasına bir takım engeller çıkarabileceğine dikkat çeken Rus uzman, “Aslında bu fikir uzun süredir dillerdeydi, çoktandır konuşuluyordu. Her şey de yeterince şeffaf. Asıl meseleyse, bunun önünde Öcalancı oluşumlar ile temsil edilen Kürt kuvvetler ve ABD’de onları himayesinde tutanlar tarafından oluşturulabilecek engeller” ifadelerini kullandı.



Çeviren: Erkan Kurtuluş

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