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21:54 20 Eylül 2019
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    Akkuyu Nükleer A.Ş.

    'Rosatom, Türkiye'deki diğer nükleer santral yapımlarına katılmaya hazır'

    © Fotoğraf : Akkuyu Nükleer A.Ş.
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    Akkuyu'nun ikinci ünitesinin yapımının yıl sonuna kadar başlayacağı açıklamasını değerlendiren Akkuyu Nükleer A.Ş. Sözcüsü Tatyana Zalesskaya, yapımı hızlandırmanın, Türk tarafının tüm seviyelerde sağladığı destek sayesinde mümkün olduğunu dile getirdi.

    Rosatom
    © Sputnik /
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    Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 17 Eylül’de Viyana’da düzenlenen 63. Genel Kongresi’nde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 2 No’lu ünitesinin yapımının 2019 sonlarına doğru başlayacağını belirtti.

    Lihaçev’ın bu açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz ağustos ayında verdiği nükleer projelerinin hızlandırılması talimatına uyuyor.

    Sputnik’e konuşan Zalesskaya, “Yapımı hızlandırmak, Türk tarafının tüm seviyelerde sağladığı destek sayesinde mümkün oldu. Ayrıca proje katılımcıları arasındaki işbirliği ve birinci ünitenin yapımı sırasında elde edilen deneyim de yardımcı oldu. İlk ünite yapımı sırasında proje ekibi, evraklarda aranan gereksinimleri ve dokümanları teslim etme kurallarını büyük bir titizlikle incelemişti” dedi.

    İkinci ünite için verilen izninin de önemli bir adım olduğunu söyleyen Sözcü, “Şimdi bu sahada tam kapsamlı çalışmalara geçebiliriz. Bir sonraki aşama, üçüncü ünite için izin almak olacak. Gereken evraklar 28 Mart 2019 tarihinde teslim edilmişti” ifadelerini kullandı.

    Akkuyu
    © AA /
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    Diğer yandan önceliklerinin, yapım ve işletim aşamalarında tüm güvenlik gereksinimlerini yerine getirmek olduğunu vurgulayan Zalesskaya, “Yapım, Türkiye, Rusya ve uluslararası örgütlerin tüm kalite ve güvenlik taleplerine uygun şekilde, bağımsız denetim kuruluşları, Türk Standartları Enstitüsü ve Nükleer Çözüm Ajansı’nın sürekli gözetimi altında yürütülüyor” diye ekledi.

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    Hükümetler arası anlaşmada, ilk ünite için belirlenen sürenin, gereken tüm izin ve lisanslar alındıktan sonra 7 yıl olduğunu hatırlatan Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Yani ilk ünitenin açılışı 2025’te yapılmalıydı. Diğer üç ünite de birer yıl arayla ilk üniteyi takip etmeli. Yine de Türk tarafının isteği üzerine proje süreleri yeniden gözden geçirildi ve ilk ünite 2023’te açılacak, yani Cumhuriyet’in 100. yılına yetiştirilecek. Bu, Rosatom’un uzmanlığı ile Türk tarafının desteğinin birleşmesi sayesinde mümkün oldu."

    © AA /
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    Rosatom’un, Türkiye yönetiminin planladığı iki nükleer santralin daha yapımına katılma olasılığını da değerlendiren Zalesskaya, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    "Eğer Türk tarafı böyle bir talepte bulunursa Rosatom, Akkuyu yapımında elde edilen dahil elindeki deneyimini Türkiye’yle paylaşmaya hazır. Tüm bunlar sonraki projeleri mümkün olduğunca optimize eder ve çeşitlendirir. Halihazırda Rosatom, 12 ülkede 36 ünite inşa ediyor. Proje yönetimi ve finansmanla ilgili çözümleri sunabiliriz. Ayrıca Yap-Sahip Ol-İşlet (Build-Own-Operate) veya Mühendislik-Tedarik-İnşaatı (Engineering Procurement Construction) uygulama modelleri temelinde projeler sunabiliriz."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Aleksey Lihaçev, Türkiye, Rusya, Akkuyu Nükleer AŞ, Akkuyu NGS, Rosatom
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