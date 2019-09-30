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    İkinci Hazar Ekonomik Forumu’na hazırlık görüşmeleri

    'İkinci Hazar Ekonomik Forumu’nda çok kutuplu dünyanın yeni mekanizmaları ele alınacak'

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    Rusya'nın Astrahan şehrinde düzenlenecek olan 2. Hazar Ekonomik Forumu'na hazırlıkları başlatma amacıyla 'Hazar Bölgesi Ülkelerinin Kardeş Olan Şehirleri Arasındaki İşbirliğini Geliştirme Beklentileri' adlı uluslararası forum kapsamında bir toplantı düzenlendi.

    Rusya'nın Astrahan şehrinde 2021’de 2. Hazar Ekonomik Forumu düzenlenecek. Bu önemli etkinliğe hazırlıkları başlatma amacıyla “Hazar Bölgesi Ülkelerinin Kardeş Olan Şehirleri Arasındaki İşbirliğini Geliştirme Beklentileri” adlı uluslararası forum kapsamında, beş ülkenin belediye, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bilim insanları ve uzmanların katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantı, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) ve Astrahan Devlet Üniversitesi tarafından organize edildi.

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    Rossotrudniçestvo Başkan Yardımcısı Mihail Bryuhanov, Sputnik’e açıklamasında, 2. Hazar Ekonomik Forumu’nun özellikleri ve yapılan hazırlıklarından bahsetti.

    2. Hazar Ekonomik Forumu’na hazırlıklar kapsamında, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından bir organizasyon komitesinin oluşturulduğunu söyleyen Bryuhanov, “Bu forumun, diğer tüm ekonomik forumlarda olduğu gibi sadece geleneksel etkinlerle dolu olmayacağını, sınır bölgelerinde büyüme sinerjisini bulmamızı sağlayacak bazı ilginç yeni formatların da olacağını umut ediyoruz. Mesela Rusya Bilimler Akademisi temsilcileriyle “ekonomi için bilim” platformunun organizasyon olasılığını görüştük. Belediyeler arasındaki işbirliği, dış politika bağlarının gelişimi için büyük potansiyele sahip. Bu dev uluslararası forumun,  hızla gelişmesi gereken ve Rusya güneyinin ekonomisinde son derece önemli rol oynayan bir bölge olan Astrahan’da yapılacak olmasından büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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    Forumda ele alınacak konulara değinen Bryuhanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu ekonomik forumun öncelikle politik sorunları, yaptırım koşullarında devletlerin işleyişini, ekonomi ve ticaret savaşlarının yaşandığı dönemde ülkelerin ekonomik işbirliğini masaya yatıracağını düşünüyorum. Çok kutuplu dünyayı inşa etme mekanizmalarını aramak ve bunu, konunun sadece politik yönüyle değil, bu ekonomik takasın katılımcılarının, kendilerini üçüncü ülkelerin iradesine karşı daha güvenli hissetmelerini sağlayan diğer araçları kullanarak yapmak lazım."

    • İkinci Hazar Ekonomik Forumu’na hazırlık görüşmeleri
      İkinci Hazar Ekonomik Forumu’na hazırlık görüşmeleri
      © Sputnik /
    • İkinci Hazar Ekonomik Forumu’na hazırlık görüşmeleri
      İkinci Hazar Ekonomik Forumu’na hazırlık görüşmeleri
      © Sputnik /
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    © Sputnik /
    İkinci Hazar Ekonomik Forumu’na hazırlık görüşmeleri

    Foruma hazırlık kapsamında, işbirliğinin uygulama yönünün güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Bryuhanov, “Bu, anlaşılan, net olan, geri bildirimi olan, yakın gelecekte hayata geçirilme olasılığı yüksek olan ve toplantılar ile sonuçlar arasındaki aranın büyük olmadığı, tartışmaların çok zaman almadığı konulardır” dedi.

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    Foruma hazırlıklar kapsamında, kardeş şehirler başta olmak üzere belediyelerin çalışmalarını değerlendiren Bryuhanov, şöyle konuştu:

    "Bu çalışmayı daha yeni inşa ediyoruz. Ama gündem o denli yoğun ki belediyeler, davet edildikleri tüm etkinliklere yetişemiyor. Diğer yandan da bu yoğunluğa rağmen gitmeleri gereken, ihtiyaç duydukları, ilginç ve önemli olduğunu bilecek türden büyük ve içeriği zengin etkinlikler yeterli değil.  Bu yüzden forumlarımızın kalitesini artırma, içeriğini zenginleştirme konusu üzerinde çalışmalıyız. Belediyeler de ilginç buldukları tüm etkinliklere katılmayı öğrenmeli."

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Toplantı, forum, Azerbaycan, Astrahan, Rusya
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