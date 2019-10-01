Türkiye-Kırım Ekonomi Forumu başladı: Amaç 100 milyar dolarlık Türk-Rus ticaret hedefine katkı sağlamak

Türkiye-Kırım Ekonomik Forumu, İstanbul’da gerçekleşiyor. Forumun açılışında konuşan Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel “Kırım’la ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi, Türkiye ile Rusya’nın 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmasında önemli bir aracı olacaktır” dedi.
Türkiye ve Kırım arasında ikili ilişkileri ve ticareti desteklemek amacıyla Kırım Kalkınma Vakfı, Rusya Federasyonu Güney Federal Bölgesi Doğal Kaynakların Geliştirilmesi İhracat, İthalat ve Yatırım Merkezi, Görev Holding ve Uluslararası Kırım Dostları Derneği tarafından düzenlenen Türkiye-Kırım Ekonomik Forumu, İstanbul’da başladı. Forumun açılışında konuşan Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Türkiye-Kırım Ekonomik Forumu’nun ilk kez yapıldığına işaret ederek “Günümüzde Kırım’da 80’e yakın halk yaşamakta, Kırım Tatarları, yarımada nüfusunun yüzde 14’üdür. Kırım’da 2.5 milyonun üzerinde insan yaşamakta, bu nüfus da 27 bin kilometrekarelik bir alana yayılmış olması itibariyle ‘az’ diye nitelendirilebilir. Bilindiği gibi, 2014 yılında Kırım’daki halklar Ukrayna’nın çatışmalara evrilen iç krizinde taraf olmak istemedi ve Ukrayna’dan ayrılma kararı alarak Rusya Federasyonu’na bağlandı. Bu karar Kırım’a yönelik ambargolar dönemini başlattı. Kırım 5 buçuk yıldır bu ambargolara karşı mücadele vermesine rağmen büyük gelişim gösteriyor. NATO üyesi olan ve AB ile ilişki yürüten Türkiye, Kırım’la bağlarını koparmamalıdır. Türkiye, o topraklarda yaşayan Kırım Tatar Türkleri ve Müslümanlarla ilişkilerini sürdürmelidir. Bu forum bu sebeple büyük önemde” dedi.
‘UKRAYNA TÜRKİYE’DEKİ MİSYONU, BU FORUMU ENGELLEMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI’
Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin Türkiye-Kırım ilişkilerinin gelişmesine engel olmak için çaba sarf ettiğine işaret eden Sel “Ukrayna’nın Türkiye’deki misyonu, maalesef Türkiye ve Kırım arasındaki ekonomi ve kültür alanı dahil olmak üzere her alanda ilişkilerin gelişmesinin önünü açmaya hedefleyen etkinlikleri engellemeye çalışmaktadır. Bu forumu da engellemeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
‘TÜRKİYE-RUSYA 100 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİNE ULAŞMADA KIRIM’IN ROLÜ ÖNEMLİ’
Türkiye ile Kırım arasındaki ticaretin artmasının Türkiye ile Rusya arasındaki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmada önemli rol oynadığına değinen Sel “Kırım’la ticaret ilişkilerinin geliştirilmesinin bu hedefe ulaşmadaki önemi büyük. Umuyoruz bu hedefe ulaşmada Türkiye-Kırım ilişkilerinin gelişmesi büyük rol oynayacaktır” diye ekledi.
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