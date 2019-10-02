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    Midilli'deki Moria gözaltı merkezinde eylem yapan sığınmacılar

    Yunan uzman: 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye göndermek sorunu çözmez

    © AFP 2019 / ARIS MESSINIS
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    Atina’nın, Midilli adasındaki olaylardan sonra yaklaşık 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye gönderme kararını değerlendiren Yunan gazeteci Liatsos, bunun sorunu çözmeyeceğini söyledi.

    AMNA
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    Atina Günlük Gazeteler Birliği üyesi Dimitris Liatsos, Sputnik’e açıklamasında, Ege adalarındaki sığınmacı kamplarındaki koşulların kabul edilemez olduğunu kaydederek, "Morya kampında gerçekten çok büyük sorunlar var. Yangın sonucu bir anne ile çocuğu hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı. Kampta neredeyse gerçek bir savaş yaşandı, sığınmacılar arasında çatışmalar meydana geldi. Güvenlik, temizlik, gıda ile ilgili durum felaket. Sisam adasında da benzer durum yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

    Sığınmacı sorununun Yunanistan ve Türkiye için eşit derecede büyük olduğunu dile getiren uzman, "Mesele şu ki, halihazırda Yunanistan’da, hükümetin çözmesi gereken en önemli sorunlardan biri sığınmacı sorunu. Bu konu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen görüşmede de ele alındı" dedi.

    “Mevcut durumda AB’nin rolüne ve eylemlerine de bakmak lazım” diyen Liatsos, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Burada belli hususlar var. Bu hususlar şöyle: AB ile Türkiye arasında 2016’da imzalanan ve geçerli olan anlaşma nedense artık çalışmıyor. Recep Tayyip Erdoğan kısa süre önce, AB’nin Türkiye’ye, 4 milyon sığınmacıyı topraklarında tutması için verdiği paranın yeterli olmadığını söyledi. Gerçekten de bu parayla bunlar yapılamaz. Mesele şu ki halihazırda Yunanistan sadece Türkiye değil, AB’den de şikayetçi. Çünkü AB gereken belli tedbirleri almıyor ve bu yüzden Yunanistan bir nevi sığınmacılara yönelik AB sınırı haline geldi."

    Midilli'deki Moria gözaltı merkezinde eylem yapan sığınmacılar
    © AFP 2019 / ARIS MESSINIS
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    AB’nin bu yönde somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan gazeteci, "Halihazırda Yunanistan, AB’ye, ‘Artık şu kararı alın’ diyen ülke. AB’nin her bir ülkesi belli sayıda sığınmacıyı kabul etmek zorunda. 300-500 kişi kapasiteli Yunan kamplarında beşer bin sığınmacının yaşaması imkansız, bunlar insan trajedilerine yol açıyor. Bunların kadın, çocuk, yaşlı olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Bu, acilen çözümlenmesi gereken öncelikli sorun" yorumunda bulundu.

    Sığınmacıların bir kısmını Türkiye’ye iade etmenin sorunu çözmeyeceğine işaret eden Liatsos, "Yunan hükümeti, 2020’ye kadar Türkiye’ye yaklaşık 10 bin sığınmacı iade etmek için adımlar atıyor. Ama Yunanistan’da birçok analiz uzmanı, bunların yetersiz olduğunu söylüyor. Bu kesinlikle sorunu çözmez. Çünkü şimdi, özellikle kış aylarında yeni bir akış yaşanırsa, 3-5 veya 10 bin kişi daha gelirse, onların hayatta kalması lazım. Adalardaki yaşam koşulları özellikle kış döneminde çok acımasız" diye konuştu.

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    © Sputnik /
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    Türkiye ve Yunanistan’ın mutlaka bir uzlaşıya varmaları gerektiğini söyleyen uzman, "Ancak en önemlisi, Türkiye ve genel olarak AB arasında bir uzlaşı, bir anlaşma olmalı. Çünkü Türkiye’de yaklaşık 4 milyon sığınmacı var, yarısı her an Avrupa’ya yürüyebilir. Türkiye ile Avrupa arasındaki sınır ise Yunanistan" dedi.

    Yunan adalarında binlerce sığınmacının yaşadığını, ama bu adaların, sığınmacıların orada yaşamlarına devam edebilmesi için uygun olmadığını dile getiren Liatsos, "Bu yüzden Morya kampındaki trajedi her an tekrarlanabilir. Kış başladığında, kayıklarla denizi geçmek isteyenler olacak ve 2015’te olduğu gibi ölen, batan çocuk ve kadınlar olacak. O zaman sözde medeni Avrupa ve Batı için büyük utanç ve sorumluluk olacak" diye ekledi.

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    Etiketler:
    Dimitris Liatsos, Türkiye, Sığınmacı, Midilli, Yunanistan
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