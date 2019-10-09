Türkiye, Fırat'ın Doğusuna yapacağı operasyon için son hazırlıklarını sürdürürken, dünden bu yana bölgeye intikal eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ise Akçakale Tel Abyad sınırında Türk askeri ile birlikte incelemelerde bulundu. ÖSO komutanları Akçakale sınırının Batısı'nda incelemeler yaparak Tel Abyad'a karadan geçiş için yer belirlemeye çalıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat'ın Doğusu için Akçakale ve Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınır hattına askeri sevkiyat sürdürüyor. Dün gece geç saatlerinde Afrin ve Azez bölgesinden Akçakale'ye gelen ÖSO, bugün öğlen saatlerine doğru Türk askeriyle birlikte Akçakale Tel Abyad sınır hattında incelemelerde bulundu.

ÖSO komutanlarını taşıyan 2 pikap ile Türk askerini taşıyan bir zırhlı pikap aracı yoğun güvenlik önlemleri altında Akçakale sınırının Batısı'nda incelemeler yaparak Tel Abyad'a karadan geçiş için yer belirlemek için sınırda çalışmalarda bulundu.

© Sputnik / Hikmet Durgun ÖSO militanları Türk askerleriyle birlikte sınırda incelemelerde bulundu

Sınırda yaklaşık 2 saatlik bir çalışma yapan ÖSO komutanları ile militanları Akçakale kent merkezine döndükleri zaman ÖSO bayrağını açarak gazetecilere el salladılar. Askeri elbiseleriyle araçta gözüken ÖSO militanlardan bazıların Sultan Murat Tümeni ile Hamza Tugayları'na mensup kişiler olduğu öğrenildi.

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