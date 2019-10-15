‘Herhangi bir tuzak yok, ABD Suriye’nin kuzeyinden çıkmak için gerekçe yarattı’

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in Suriye-Rusya ordusu ile TSK arasında bırakılan Amerikan askerlerinin çok kötü bir duruma düşürüldüğü yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus uzman Semenov, Washington’un bu açıklamayla Suriye’nin kuzeyinden çıkmak için gerekli gerekçeyi yarattığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin değerlendirmesinde "Son 24 saat içinde Ruslar ile Suriyeliler bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Bu da ABD askerlerini kuzeye hareket eden Suriye-Rusya ordusu ile güneye doğru ilerleyen Türk ordusu arasında bırakıyor. Bu bizi çok kötü bir duruma düşürüyor ve askerlerimizin güvenliği benim için önceliklidir" ifadelerini kullandı.

Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) uzmanı Kirill Semenov, Sputnik’e verdiği demeçte Esper’in açıklamasını yorumladı.

“Amerikalılar bu tür açıklamalarla Türkiye ve Kürt birlikleri arasındaki çatışmaya katılma isteksizliğini savunuyor. Fakat aslında ABD’nin duruşu tutarlı değil. İlk başlarda birliklerini çekerek adeta Türkiye’ye harekâta başlama imkânı tanıdılar. Ardından ABD Başkanı (Donald) Trump, Amerikan birliklerinin Suriye’den tamamen çekildiğini belirtti, daha sonra da Amerikalıların tamamıyla gitmeyip sadece aktif çatışma bölgelerinden kaydırıldıklarını duyurdu” diyen Semenov, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘ABD’Lİ ASKERLER ZATEN HER ZAMAN İKİ ORDU ARASINDA BULUNUYORLARDI’

“Şu anda Washington’da ordunun tamamıyla çekilmesi savının galip geldiği ortada. Dün Trump, ABD’nin Türkiye-Suriye sınırının güvenliğini sağlamak için bu ülkede kalmaması ve birliklerin çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Oradan tamamen çıkmaları için Amerikalılar sağlam bir argümana ihtiyaç duyuyordu. Şimdi de, ABD’li askerleri tuzağa düşmüş ve iki ordu arasında sıkışmış gibi göstererek böyle bir neden yarattılar. Elbette ki herhangi bir tuzak yoktu, zaten her zaman Türk ve Suriyeli birliklerin arasında bulunuyorlardı.”

‘ABD’NİN YAKIN GELECEKTE SURİYE’DEN TAMAMEN ÇIKMA OLASILIĞI ÇOK DÜŞÜK’

Rus uzman, “Diğer yandan ABD’li askerlerin yakın gelecekte Suriye’yi tamamen terk etme olasılığı çok düşük, büyük bir olasılıkla (ABD) askeri varlığını aşamalar halinde azaltacaktır. Washington’da bu konunun çözümü ile ilgili çelişkili yaklaşımlar dile getiriliyor ve sonunda öngörülmeyen bir senaryo üstün gelebilir. Amerikan güçlerin, Irak sınırında Tanf sınır noktasının kuzeybatısına 23 kilometre mesafede kurdukları askeri üsse benzer bir ada oluşturma olasılığı yüksek” diye konuştu.

Semenov, “Ayrıca kuzey Suriye’den ayrılma açıklaması, Deyr ez Zor’dan çıkmaları anlamına gelmeyebilir. Zira daha önceki deneyimler, Amerikalılara göre kuzey Suriye kavramının oldukça esnek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle ABD’nin bu yöndeki açıklamalarına inanılmamalı. Sonuç itibarıyla ABD’li askerlerin bazı sınır bölgelerinde kalarak, sadece iki harekatın arasında kalacak olan bölgelerden gideceklerini, bununla birlikte Deyr ez Zor’da kalacaklarını düşünüyorum. Şimdilik Menbiç’ten dahi ayrılmadılar. Kobani’den çekildikleri yönünde açıklamalar vardı, sonradan orada kaldıkları anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Çeviren: Erkan Kurtuluş

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