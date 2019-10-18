Türk ve Rus sanatçılar Antalya sahnesinde buluşacak

Festivalin Başkanı Yekaterina Sergeyeva, Sputnik’e açıklamasında, etkinliğin ana fikrini, kimlerin desteği ve katılımıyla düzenleneceğini, festivalin programını anlattı.

Sergeyeva, şöyle konuştu:

"Festivalimizin temel amacı, Rusya-Türkiye dostluğunu pekiştirmek. Bu festivale, Moskova’da her yıl düzenlenen İstoki uluslararası festival ilham oldu. Bu festivale, farklı ülkelerin temsilcileri, dünyanın dört bir yanında yaşayan yurttaşlar katılıyor. Geçe yıl Moskova’daki festivali, çift dilli aileden bir kız çocuğu kazandı. Türk vatandaşı olan Tais Saka, Manavgat’ta yaşıyor. Kızı festivali kazanınca annesi, Türkiye’de yaşayan diğer çocukların da İstoki festivaline katılabilmesi için festivalin Türkiye’de yapılmasını teklif etti. Rus-Türk Dostluğu Festivali’nin fikri böyle ortaya çıktı."

Geçen yıl Manavgat ve Side’de yapılan ilk festivale, İstoki festivalinin jürisi, farklı ülkelerden sanatçılar, çocuklar ve gençlerin geldiğini dile getiren Başkan, "Türk seyirciye Rus kültürünü gösterdik, büyük konserler düzenledik ve aynı zamanda Türkiye’yle tanışmış olduk. Bu format, festivalin Türkiye’de son derece büyük ilgi gördüğünü gösterdi, çünkü konserleri binlerce kişi ziyaret etti. Seyirciler, sanatçılara çiçekler hediye etti, onlarla fotoğraf çektirdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de geçtiğimiz günlerde bir ses yarışmasının sona erdiğini, 15 finalistinin Rus-Türk Dostluğu Festivali’nde sahne alacağını, iki galibinin de Kasım ayında Moskova’da yapılacak uluslararası festivale davet edildiğini belirten Sergeyeva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Festivalin programı, iki ülke arasındaki dost ilişkileri geliştirme ve güçlendirmeye yönelik etkinliklerle dolu. Biz her zaman Rus ve Türk kültürlerini birleştiriyoruz, çünkü bu etkinlik uluslararası, iki dilli. Geçen yıl Türk halk dansları yapan bir ekip ve Türk şarkılarını söyleyen 90 kişilik bir koro katıldı. Bu yıl da benzer bir programa sahibiz. Konserde Rus ve Türk eserler seslendirilecek, ayrıca Tataristan’dan Kuzey Osetya’ya kadar Rusya’nın farklı bölgeleri tanıtılacak."

© Fotoğraf : İstoki Festivali Geçen yılki İstoki Festivali'nin kazananları

Festival programının çok zengin olduğunun altını çizen Sergeyeva, şunu söyledi:

"Festivalin açılışı 19 Ekim’de Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi’nde yapılacak. Ardından 20 Ekim’de Demre’de Andrey Karlov için bir anma töreni düzenlenecek, heykeline çiçek bırakılacak ve Demre sakinleri için belediyede bir konser düzenlenecek. Sonra 21 Ekim’de, Karlov Okuma Etkinliği’nin görkemli açılışı yapılacak. Bu etkinlikte, Rus parlamentosu alt kanadı Devlet Duması milletvekilleri, diplomatlar, üniversite rektörleri ve uzmanlar Rus-Türk ilişkilerini anlatacak. 22 Ekim’de Türkiye Ses Yarışması yapılacak, bu yarışmaya İstanbul, Bursa, Alanya, Manavgat, İzmir, Antalya gibi şehirlerden yaşları 5 ilâ 17 arasında değişen 15 çocuk katılacak. 23 Ekim’de belediye başkanlarıyla buluşmamız olacak, Türk kültürünü tanıma ve Rus kültürünü gösterme fırsatı için onlara teşekkür edeceğiz. 24 Ekim’de festivalin kapanış töreni yapılacak. Bu törene katılacak sanatçılar arasında Antalya Opera ve Bale Tiyatrosu solisti Medine Tuganova da yer alacak."

Sergeyeva, festivale Antalya’nın Muratpaşa ve Konyaltı belediyeleri ile Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun yanı sıra, Uluslararası Karlov Vakfı, Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) ve Türkiye’deki Rus Yurttaşlar Organizasyonu Koordinasyon Konseyi’nin destek verdiğini kaydetti.

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