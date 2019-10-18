Türk ve Rus sanatçılar Antalya sahnesinde buluşacak

Sergeyeva, şöyle konuştu:
"Festivalimizin temel amacı, Rusya-Türkiye dostluğunu pekiştirmek. Bu festivale, Moskova’da her yıl düzenlenen İstoki uluslararası festival ilham oldu. Bu festivale, farklı ülkelerin temsilcileri, dünyanın dört bir yanında yaşayan yurttaşlar katılıyor. Geçe yıl Moskova’daki festivali, çift dilli aileden bir kız çocuğu kazandı. Türk vatandaşı olan Tais Saka, Manavgat’ta yaşıyor. Kızı festivali kazanınca annesi, Türkiye’de yaşayan diğer çocukların da İstoki festivaline katılabilmesi için festivalin Türkiye’de yapılmasını teklif etti. Rus-Türk Dostluğu Festivali’nin fikri böyle ortaya çıktı."
Geçen yıl Manavgat ve Side’de yapılan ilk festivale, İstoki festivalinin jürisi, farklı ülkelerden sanatçılar, çocuklar ve gençlerin geldiğini dile getiren Başkan, "Türk seyirciye Rus kültürünü gösterdik, büyük konserler düzenledik ve aynı zamanda Türkiye’yle tanışmış olduk. Bu format, festivalin Türkiye’de son derece büyük ilgi gördüğünü gösterdi, çünkü konserleri binlerce kişi ziyaret etti. Seyirciler, sanatçılara çiçekler hediye etti, onlarla fotoğraf çektirdi" ifadelerini kullandı.
"Festivalin programı, iki ülke arasındaki dost ilişkileri geliştirme ve güçlendirmeye yönelik etkinliklerle dolu. Biz her zaman Rus ve Türk kültürlerini birleştiriyoruz, çünkü bu etkinlik uluslararası, iki dilli. Geçen yıl Türk halk dansları yapan bir ekip ve Türk şarkılarını söyleyen 90 kişilik bir koro katıldı. Bu yıl da benzer bir programa sahibiz. Konserde Rus ve Türk eserler seslendirilecek, ayrıca Tataristan’dan Kuzey Osetya’ya kadar Rusya’nın farklı bölgeleri tanıtılacak."
Festival programının çok zengin olduğunun altını çizen Sergeyeva, şunu söyledi:
Sergeyeva, festivale Antalya’nın Muratpaşa ve Konyaltı belediyeleri ile Türk-Rus Toplumsal Forumu’nun yanı sıra, Uluslararası Karlov Vakfı, Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) ve Türkiye’deki Rus Yurttaşlar Organizasyonu Koordinasyon Konseyi’nin destek verdiğini kaydetti.
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