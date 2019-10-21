Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Rus-Türk Dostluğu Festivali’nin konuklarına kutlama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya’da düzenlenen İkinci Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’nin organizatörlerine, katılımcılarına ve konuklarına gönderdiği kutlama mektubunda iki ülke arasındaki ilişkilerin dinamik gelişimine ve halk diplomasisinin ikili işbirliğinin güçlenmesindeki önemine dikkat çekti.

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Antalya’da geçen cuma başlayan ve hafta sonuna kadar sürecek olan İkinci Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali kapsamında konser, dans gösterileri, sergiler gibi çeşitli kültürel etkinlikler ve Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için anma programı düzenlenecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, festivalin organizatörlerine, katılımcılarına ve konuklarına gönderdiği kutlama mektubunda iki ülke arasındaki ilişkilerin dinamik gelişimine ve halk diplomasisinin ikili işbirliğinin güçlenmesindeki önemine dikkat çekti.

Mektupta, “İstoki (Kökenler) Festivali gibi bir girişimin gerçekleştirilmesi, geniş bir kitleye iki devletin yüzyıllar öncesinin geleneklerine kadar uzanan en zengin kültürel ve tarihi mirası tanımak için iyi bir fırsat sunuyor” ifadelerine yer verildi.

Lavrov, Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un anısına düzenlenen ‘Karlov Okumaları’ etkinliğine de özel olarak değindi: “Etkinliğe gençliğin temsilcileri aktif bir katılım sağlayacak, zira özellikle yakın gelecekte genç nesil, olumlu gündemin uygulamaya geçirilmesi ile ilgili sorumluluğu üstlenecek.”

Sputnik, İkinci Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali’nin medya partnerliğini üstlendi.

Çeviren: Erkan Kurtuluş

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.