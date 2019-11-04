Kayıt
19:38 04 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova

    Andrey Karlov’un eşi: Acımı ancak Türk-Rus ilişkilerinin daha çok gelişmesi hafifletir

    © AA / Sefa Karacan
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 50
    Abone ol

    Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova suikast sonucu öldürülen eşi, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölümünden kimin sorumlu olduğunu düşündüğünün sorulması üzerine “Bunu Türkiye Rusya ilişkisine kastetmek isteyenlerin bunu yaptığına eminim. Bu yüzden acımı ancak Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesi hafifletir” dedi.

    İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “21. Yüzyılda Türkiye-Rusya İlişkileri” paneli gerçekleşti. Toplantıda Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan, Emekli Büyükelçi Vladimir Solotsinkiy ve İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Ağır konuşma yaptı. Panelde söz alan Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova “Vakfımızın geçmişi kısa olsa da, biz Türkiye-Rusya ilişkilerini daha ileriye taşımak için çabalıyoruz. Vakfımız birçok alanda çalışmalara yönelmiş durumda. Bunlar arasında eğitim, kültür ve değişik alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Vakfımız Moskova’da Türkiye-Rusya ilişkilerine ilgi duyan öğrencilerle özel bir çalışma yürütüyor. Moskova’da Andrey Karlov Okulu var. Bu okulun öğrencilerini vakfımızda olan çalışmalara dahil ediyoruz” dedi. 

    İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan “21. Yüzyılda Türkiye-Rusya İlişkileri” panelinde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova'ya hediye verdi.
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan “21. Yüzyılda Türkiye-Rusya İlişkileri” panelinde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova'ya hediye verdi.

    ‘Kardeş şehir projelerinden, Türk-Rus evliliklerindeki sorunların çözümüne pek çok alanda çalışmalar yapılıyor’ 

    Türkiye ile Rusya arasında kardeş şehir kurma çalışmaları da yürüttüklerini söyleyen Karlova “60’tan fazla şehir ile bu planımız sürüyor. Biz bu kardeşliği ileriye taşımak istiyoruz. İki ülke dostluğunuz geliştirmek istiyoruz. Umut ediyorum ki, bu çalışmalarımız Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğini çok daha ileriye taşıyabilir. Türk-Rus evlilikleriyle ilgili bir çalışmamız var. Türk-Rus evliliklerinde eşlerden sorun yaşayanlara yardım etmek istiyoruz. Bu yardım kurumsal bağlamda, hukuksal sorunlarda, psikolojik manada yardım etmeyi planlıyoruz. Ayrıca görme engelli çocukların eğitimi üzerine de proje yürütüyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolmuş olacak. Bu yüzden biz de iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek için neler yapılabileceğini ele alacağız” ifadelerini kullandı. 

    Suikast sonucu öldürülen eşi, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölümünden kimin sorumlu olduğunu düşündüğünün sorulması üzerine Karlova “Eşimi kimin öldürdüğünü bilmiyorum, ancak Türkiye Rusya ilişkisine kastetmek isteyenlerin bunu yaptığına eminim. Çünkü bir gün sonrasında iki ülkenin Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. Bu yüzden ancak Türk ve Rus ilişkilerinin gelişmesi benim acımı hafifletebilir” dedi. 

    RTİB Başkanı: Ticaret hacminin artması için kolektif bir yol haritasına ihtiyaç var

    Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan ise, Türkiye ile Rusya’nın ekonomik ilişkilerinin arzu edilen seviyelere çıkması gerektiğine işaret ederek “Rusya enerjide dünya rezervlerinin üçte birine sahip, dünya zenginliklerinin üçte birine de…Önümüzdeki 50-100 yılın en önemli konusu tatlı su. Tatlı su rezervlerinin yüzde 20’si Rusya’da. Bu imkanlar çok iyi değerlendirilmeli. Ancak özellikle sivil toplum kuruluşları bu konuda yeterli katkıyı sunmuyor, bir konuya odaklanmıyor. Onun yerine siyasilerin ağzına bakıyor. Rusya-Türkiye ilişkileri rakamsal anlamda bizim istediğimiz yerde değil. Zira iki ülkenin ticaretinden enerjiyi çıkardığınızda, ticaret 6.5 milyar dolar. Yol haritasına ihtiyaç var. Türkiye-Rusya ilişkilerini biz kalkındıracağız. Bunları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yapacak. Dış Ekonomik İş Konseyi yapacak. TİM, TÜSİAD, MÜSİAD yapacak” dedi. 

    Malatya İnönü Üniversitesi'nde '21. Yüzyılda Türkiye-Rusya İlişkileri' paneli gerçekleştirildi.
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Malatya İnönü Üniversitesi'nde '21. Yüzyılda Türkiye-Rusya İlişkileri' paneli gerçekleştirildi.

    ‘Türk-Rus evliliklerinden olan çocuklar bölgenin geleceğinde önemli rol oynayacak’

    Türk-Rus evliliklerinden olan çocukların ileride bölgede önemli rol sahibi olacaklarına işaret eden Karaaslan “100 bin ortak evliliğimiz var. Bu ortak evlilikler ile etkileşim alanı 1 milyon oluyor. Türkiye-Rusya ilişkileri çok ileriye gidecek. Akrabalık ilişkilerimiz artıyor. Bu 100 bin evlilikteki çocukların en kötüsü 2 dil biliyor. Akademik ilişkiler, sosyal yaşam, siyasi ilişkiler de bu çocuklar Rusya ve Türkiye’nin en önemli yerlerine gelecekler. Ama bunlara sahip çıkmamız lazım. Andrey Karlov Vakfı’nın ana çizgisi ortak ailelerin çocuklarının iyi bir eğitim alıp iş dünyasına, siyasete, ekonomiye, akademiye katkı vermeleri” diye ekledi. 

    Emekli Büyükelçi Solotsinkiy: Türkiye, yaptırımlardan korkmamalı, Rusya gibi sürecin sonucunda kazançlı çıkacaktır

    Emekli Büyükelçi Vladimir Solotsinkiy ise Türk-Rus ilişkilerinin, bu ilişkiyi bozmak isteyenlere rağmen devam ettiğine vurgu yaparak “Turkiye-Rusya arasında birliktelik şart. Bizim dostluk ve dayanışma içerisinde olmamız bence bir zorunluluk. Dünyada pek çok devlet, Türk-Rus ilişkilerinin bozulmasını istiyor. Ancak buna izin vermemeliyiz” dedi. 

    ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının sorulması üzerine Solotsinkiy “Biz Rusya olarak yaptırımlardan korkmadık, korkmuyoruz. Yaptırımlar bizi güçlendirdi ve sürecin sonunda kazanan biz olduk. Eskiden Batı’dan ithal etmek zorunda olduklarımızı, şimdi kendimiz üretiyoruz. Ben bunun Türkiye için de geçerli olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin de geleceği parlak” diye yanıt verdi. 

    ‘Batı’nın kaostan faydalandığı unutulmamalı, Türkiye’yle Rusya rekabetten kaçınmalı’

    İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Ağır ise, Türkiye Rusya arasındaki çatışmaların üçüncü ülkelerin çıkarına hizmet ettiğine vurgu yaptı. Ağır “Tarihten günümüze Türk-Rus ilişkilerinin kazananı iki ülke arasında olmamıştır. Her iki taraf da bu çatışmanın kaybedeni olmuştur. Türkiye ve Rusya da ortak çıkarları noktasında işbirliği kurup çıkarlarını ileriye taşıyabilirler” dedi ve şöyle devam etti: 

    İki ülkenin problemlerini, üçüncü ülkelerin dahil olmadan konuşacağı platformlar şart. Tarihte olduğu gibi iki ülkenin işbirliği üçüncü ülkelerin husumetine neden olacağı, bu bağlamda yapılabilecek olan provokasyonlara karşı dikkatli olması gerekmektedir. Balkanlar, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu’nun tarihsel olarak iki ülkenin odağı olduğu ve durum gelecekte de devam edecek. Bu bölgelerde olan sorunların çözümü ise ancak iki ülkenin işbirliğiyle mümkün. Ancak Batı kaostan faydalanma peşinde Dolayısıyla iki ülke işbirliği yaparak bu sorunları çözebilirler. Bölgesel sorunların çözümünde başarı sağlayabilmeleri ise yeni dünya düzeninde bir örnek olacak. Uluslararası sistemde bir paradigma değişikliğine neden olacak.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Lavrov, Moskova'da Andrey Karlov adına hazırlanan anıt tabelayı açtı
    Moskova'da Andrey Karlov Vakfını destekleyen şirketlere Türkiye'den plaket
    Süleyman Topçu: Andrey Karlov bir Türk dostuydu, unutmayacağız
    Antalya’da 11 Şubat’ta Andrey Karlov Müzesi açılacak
    Moskova'da Uluslararası Andrey Karlov Vakfı'nın ofisi törenle açıldı
    Etiketler:
    MÜSİAD, TÜSİAD, TİM, DEİK, Kültür, rekabet, Naki Karaaslan, RTİB, Ticaret, Evlilik, Ticaret hacmi, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı, Kardeş şehir anlaşması, Andrey Karlov, Marina Karlova, İnönü Üniversitesi, Türk-Rus ilişkileri, Türk-Rus dostluğu, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İran'da ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin 40. yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi
    İran'da ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin 40. yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi
    Karikatür
    Esad: Trump, ABD tarihinin 'en iyi' başkanı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet