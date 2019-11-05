‘Soçi mutabakatının uygulanması bölgeye istikrarın geri dönmesi anlamına gelecek’

Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin uzmanı Doç. Yuriy Zinin, Sputnik’e açıklamasında, bölgede IŞİD ve Nusra kalıntılarının olduğuna ve bunların bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ilgi duyduğuna dikkat çekerek bu konuda şu yorumda bulundu:

“Soçi mutabakatı sağlandıktan sonra belirsizlikte kalan güçler var. Onlar durumu istikrarsızlaştırmaya ilgi duyuyor ve daha önce de amaçlarına ulaşmak için Suriye’deki farklı taraflar arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanmışlardı. Bu tür eylemlerin amacı bir dereceye kadar Soçi anlaşmasının uygulanmasını aksatmamak, uygulamalarına engel oluşturmak”.

“Rusya ve Türkiye’nin Soçi mutabakatını tam hayata geçirmesi durumunda bu, bölgeye istikrarın geri dönmesi anlamına gelecek” diyen Zinin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye sorununun çözümüne yönelik adım atılacak. Bu ülkedeki tüm sorunların üstesinden gelmek ve durumun eskiye dönmemesini sağlamak lazım. Suriye’nin tüm toprakların güvenliği ve ortak sınırların korunmasını sağlanmalı. Ayrıca Türkiye de bir şekilde Suriye yönetimiyle iletişim kurmalı. Bu yönde daha önce de fikirler dile getirilmişti”.

Suriye’den faydalanmak isteyen ülkelerin sonuç olarak hiçbir şey elde edemediğini kaydeden Rus uzman, “Defalarca Suriye’den çekileceğini söyleyen ama buna rağmen orada kalmaya devam eden ABD’nin rolü de anlaşılmıyor. Bunca yıllık acı, savaş ve kayıplardan sonra Suriye sorunu artık çözüme kavuşturulmalı” diye ekledi.

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