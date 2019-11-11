'Türkiye, Rusya ve Kazakistan, uzay konusunda üçlü anlaşma yapabilir'

Sputnik’e konuşan Rusya Kahramanı unvanına sahip kozmonot, Zvezda araştırma ve üretim işletmesinin Genel Tasarımcı Yardımcısı Aleksandr Lazutkin, Türkiye'nin uzay alanında Kazakistan ile imzaladığı anlaşma ve ayrıca uzay teknolojileri alanında destek vermeye ve Türk astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermeye hazır olan Rusya sayesinde 'uzay ülkeleri' saflarına katılabileceğini söyledi.

Kazakistan’ın, Türkiye’ye uydularını ve roketlerini fırlatması için platform olarak Baykonur uzay üssünü sunabileceğini dile getiren Lazutkin, Rusya’nın da daha önce Devlet Başkanı Vladimir Putin’in MAKS Havacılık ve Uzay Fuarı'nda söylediği gibi Türk astronotu gönderme dahil teknik destek verebileceğini belirterek, “Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de Türkiye’ye Boykonur’u Rusya ve Kazakistan ile birlikte kullanmayı teklif etmişti. Rusya ve Türkiye, uzayda işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşma hazırlama konusunda mutabakata varmıştı. Türkiye ayrıca kendi astronotlarını Rusya Kozmonot Eğitim Merkezi’nde eğitmeyi planladığını açıklamıştı” ifadelerini kullandı.

'Rusya ve Türkiye ortak çalışmalar için dev potansiyele sahip'

“Hatta bu konuda Rusya, Türkiye ve Kazakistan olarak üçlü anlaşma olabilir diye düşünüyorum” diyen Lazutkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ve Türkiye, uydu üretimi, roket fırlatma, astronotların eğitimi ve uzaya gönderilmesi dahil havacılık ve uzay alanlarında ortak çalışmalar için dev potansiyele sahip. Ama Türkiye için en uygun uzay üssü Baykonur. Rusya da bu üssü kullanıyor. Bu en önemli tesis Kazakistan’da bulunduğundan anlaşmaya Kazakistan da katılmalı. Ayrıca nasıl ki Rusya ve Kazakistan ortak geçmişten dolayı yakınsa Türkiye ve Kazakistan’ın da çok sayıda birleştirici unsuru var."

'Uzaya çıkış, Türkiye'ye yeni kalkınma düzeyini sağlayacak'

Türkiye’nin, uzay ülkesi konumunu güçlendirerek gelişmekte olan ülke statüsünden çıkacağını dile getiren Lazutkin, “Uzaya çıkış anında Türkiye’ye yeni kalkınma düzeyine geçişi ve gelişmiş ülkeler ekibine girişini sağlar. Kazakistan, Türkiye’nin hayallerini hayata geçirmek için bir platform, Rusya da inovasyonlar sayesinde bu hayalleri gerçeğe dönüştürebilecek bir ülke. Rusya, uzay araçları ve roketlerinin tasarımı ve üretiminde, mürettebat eğitiminde ve fırlatmaların teknik olarak hayata geçirilmesinde Türkiye’ye destek sağlamaya hazır” diye konuştu.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.