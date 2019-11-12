12 bin yıllık geçmişle sahip olan ve Ilısu Barajı altında kalacak olan Hasankeyf’te yıkım sürerken, Roma ve Selçuklu dönemine ait olduğu düşünülen eserler bulundu.

Batman’ın Hasankeyf İlçesi’nde bir taraftan yıkım bir taraftan da yeni eserlerin ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Eyyubi meliki Ebu'l Mefahir Süleyman tarafından 610 yıl önce Dicle Nehri kıyısında yapılan El Rızık Camii'nin kalan 1700 tonluk gövde kısmının Kültürel Park'a taşınması için 150 yıllık çarşı yıkıldı. Yıkılan çarşının altından ise yeni tarihi yapılar ortaya çıktı. El Rızık Camii'nin gövde kısmının taşınacağı yol güzergahında bulunması nedeniyle yıkılan 50 iş yerinin bulunduğu tarihi çarşının altından Selçuklu döneminde inşa edildiği değerlendirilen hamam ve medrese bulundu.

© Sputnik / SERTAC KAYAR Yıkımın sürdüğü Hasankeyf’te yeni eserler bulundu

Roma yapıları ortaya çıktı

Yıkım çalışmaları sürerken bu kez yer altında Roma dönemine ait olduğu belirtilen yapıtlara rastlandı. Eserlerin bulunmasının ardından Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü görevlileri tarihi yapıtların bulunduğu bölgede inceleme başlattı.

Gün yüzüne çıkan eserlerin belgelenmesinin ardından El Rızık Camii'nin kalan 1700 tonluk gövde kısmının yeni Hasankeyf yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşınmasına başlanacak.

Yıkımın sürdüğü Hasankeyf’te Roma ve Selçuklu dönemine ait olduğu düşünülen eserler bulunduhttps://t.co/ODet48gsKX pic.twitter.com/M1zCimlyQ6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 12, 2019

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