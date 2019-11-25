LC Waikiki direktörü: Çalıştığım kurum, Türkiye’yi yansıtıyor, piercingli ve başörtülü iki hanım yan yana çalışıyor

Türk giyim markası LC Waikiki’nin Strateji Direktörü Emrah Gürsoy, “Toplam 45 bin çalışanı olan LC Waikiki, Türkiye’yi yansıtıyor. Piercingli bir hanımla, başörtülü bir hanım şirkette birlikte çalışıyor, yemekhanede yan yana yemek yiyor. Çeşitlilik lafta kalmıyor” dedi.

Türk giyim markası LC Waikiki’nin Strateji Direktörü Emrah Gürsoy, çalıştığı şirketin çeşitliliğe büyük önem verdiğine işaret ederek “Toplam 45 bin çalışanı olan LC Waikiki, Türkiye’yi yansıtıyor. Piercingli bir hanımla, başörtülü bir hanım şirkette birlikte çalışıyor, yemekhanede yan yana yemek yiyor. Çeşitlilik lafta kalmıyor” ifadelerini kullandı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Pazarlama ve Finans Zirvesi’nde konuşan Gürsoy “LC Waikiki, Türkiye’nin en fazla kadın çalışan ve yöneticinin olduğu şirket. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde bunu ifade etmekten mutluluk duyarım” diye konuştu.

‘Mağazalarımızın büyük çoğunluğu yurtdışında, her yıl 500 milyon ürün satıyoruz’

Sputnik’in medya sponsoru olduğu etkinlikte yaptığı konuşmada Gürsoy “Dünya genelinde 1000 mağazaya sahibiz. Ancak zannedilenin aksine, mağazalarımızın büyük çoğunluğu yurt dışında bulunuyor. Alanımızda Avrupa’nın 8’inci, dünyanın ise 20’ncisiyiz” dedi.

Gürsoy “Bir yıl içerisinde 40 ila 50 bin arası çeşit ürün satıyoruz. Yılda sattığımız ürün sayısı ise 500 milyonun üzerinde. Kısa vadede çok kar yapmak gibi bir kaygımız yok. Bu da başarımızı olumlu şekilde etkiliyor” diye ekledi.

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