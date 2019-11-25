Diyarbakır’da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte kadınlar artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddeti protesto etti. Çok sayıda kadın kurumunun katıldığı yürüyüş Ofis semtinden başladı.

Erbane ve sloganlar eşliğinde yürüyen kadınlar, "Sessizlik yaşamı öldürüyor" gibi pankart ve dövizlerle şiddete karşı tepkilerini dile getirdi. Yürüyüşe HDP Hakkari Mileltvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven ile HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz de katıldı.

‘1 yılda 350’ye yakın kadın katledildi’

İstasyon Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından Rosa Kadın Derneği’nden Bedriye Aydın açıklama yaptı. Aydın, son 1 yılda 350'ye yakın kadının katledildiğini söyledi.

Artan kadın cinayetleri ve şiddete karşı yürüyen kadınlar: Sessizlik yaşamı öldürüyor © Sputnik / Sertaç Kayar

Artan kadın cinayetleri ve şiddete karşı yürüyen kadınlar: Sessizlik yaşamı öldürüyor © Sputnik / Sertaç Kayar

Artan kadın cinayetleri ve şiddete karşı yürüyen kadınlar: Sessizlik yaşamı öldürüyor © Sputnik / Sertaç Kayar

Artan kadın cinayetleri ve şiddete karşı yürüyen kadınlar: Sessizlik yaşamı öldürüyor © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 4 © Sputnik / Sertaç Kayar Artan kadın cinayetleri ve şiddete karşı yürüyen kadınlar: Sessizlik yaşamı öldürüyor

Ülkede kadına yönelik şiddetin, çocuk istismarının, tecavüzün konuşulması ve çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Aydın “Kadınların eşitlik ve özgürlük talepleri karşısında ortaya konulan muhalefet ve direnç, farkındalık yaratma ve siyasi kararlılıkla aşılabilir. Yapılması gereken, devletin ve siyasal iktidarın ilgili tüm kurumlarıyla birlikte sorumluluk üstlenmesi, ilgili tüm sivil ve resmi kuruluşlarla işbirliği yaparak, sonuç alıcı sosyal politikaların hayata geçirilmesidir. Kendi bedenleri ve yaşamları üzerinde karar verme hakları geleneklerle ellerinden alınan; sünnet edilen, memeleri ütülenen, boyunlarına halkalar geçirilen kadınlardır bir yanımız. Tecavüz faili eski valiye delil yetersizliğinden beraat veren mahkeme kararına karşı yürüyen ve 'Fail suçlu; mahkeme de öyle' diyen kadınlarla buluştuk 'Erkek Adalet Değil Gerçek Adalet' diyerek. Hayatta ve özgür olmak için örgütlülüğümüzü sağlayarak, öz savunmamızı geliştireceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayırımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşa, ırkçılığa, kadınları ve kadın haklarını yok sayan sistemlere karşı değişim ve dönüşüm iddiasıyla eylemde olacağız. Otoriter, milliyetçi, militarist, cinsiyetçi ve yasakçı politikalara karşı sokaklarda olacağız” dedi.

Güven: Kadına yönelik şiddet politiktir, bir zihniyet sorunudur

Ardından konuşan HDP Milletvekili Leyla Güven, her gün kadınların katledildiğini söyledi.

Güven, "Kadınlara yönelik şiddet artıyor. Kadına yönelik şiddet politiktir, bir zihniyet sorunudur. Onlar için evde oturan, eşinin sözünden çıkmayan kadın makul kadındır. Onlar kadınların örgütlenmesini, bilinçlenmesini, yaşama dahil olmasını istemiyorlar. Rojava işgalci erkek zihniyetine karşı da kadınlar silahlarını omuzladılar ve direndiler. Direnen Rojava kadınlarına selam olsun. Rojava kadınlarının direnişi, Kürt kadınlarının direnişi, Türkiye kadınlarının direnişi dünyaya örnek oluyor. Bir kadın bile şiddete uğruyorsa, tüm kadınlar şiddete uğruyordur. Tüm kadınların özgür yaşadığı bir toplum var edeceğiz" diye konuştu.

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