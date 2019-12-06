Ticaret Bakanı Pekcan: Yaş meyve ve sebze ihracatımızda Rusya en önemli ihraç pazarımızdır

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya’nın en önemli ihracat pazarı olduğunu vurgulayarak, 1 Ocak itibariyle hayata geçirilen ‘Eylem Planı’ ve diğer çalışmalar neticesinde 2019 yılında Rusya’dan iade edilen yaş meyve ve sebze ürünlerinin miktarında gerileme olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinden gelen bazı soruları yazılı yanıtladı. Pekcan, CHP’li Bülent Kuşoğlu’nun “Rusya’dan geri dönen ürünler ve gümrüklerde beklemeler konusunda ne yapıyorsunuz?” şeklindeki sorusu üzerine Rusya ile ticaret ilişkilerini değerlendirdi.

“Yıllık 2 milyar dolara yaklaşan döviz girdisi sağlayan yaş meyve ve sebze (YMS) ihracatımızda Rusya en önemli ihraç pazarımızdır” diyen Ticaret Bakanı Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya Federasyonu tarafından ülkemiz menşeli domates ürünlerine ilişkin ithalat kısıtlaması 1 Mayıs 2018 tarihi itibariyle kaldırılmakla birlikte kota uygulaması marifetiyle tarife dışı engel uygulamaya başlamıştır. Kota miktarı ilk etapta 50 bin ton olarak tespit edilmiş, 2019 yılı Ocak ayında 100 bin tona, 2019 yılı Nisan ayında ise 150 bin tona çıkarılmıştır.

‘Kotanın kaldırılmasını yönelik görüşmeler devam ediyor’

2018 yılında iade eden yaş meyve ve sebze

Söz konusu kotanın kaldırılmasına yönelik Rus yetkililer ile görüşmeler devam etmekle birlikte, ihracatçılarımızın herhangi bir sorunla karşılaşmamalarını teminen ilgili ihracatçı birliklerinden söz konusu ülkeye domates ihracatı haftalık olarak takip edilmekte olun, 3.11.2019 tarihi itibariyle 112 bin ton olarak tazahür etmiştir. Kotanın kaldırılmasına yönelik talebimiz Bakanlığımız tarafından her platformda Rus muhataplarımıza iletilmektedir.

2018 yılında, Rusya’ya yapılan toplam 1 milyon ton yaş meyve ve sebze ihracatı sonucunda karantina standartlarının ihlali 30 bin ton (yüzde 3) olarak tespit edilmiş ve 7.6 bin ton (yüzde 0.8) ürün ülkemize iade edilmiştir. Sorun Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da yakından izlenmekte olup Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince Rus meslektaşları ile temas halinde konuya ilişkin özellikle sahada gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin gerekli çalışmalar yürütülmektedir.”

'Eylem Planı hayata geçirildi yaş meyve sebzede iade geriledi'

‘Ortak çözüm için muhataplarımızla çalışıyoruz’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karantina zararlılarına karşı üretim ve paketleme işlemlerine yönelik bir dizi tedbirlerin yer aldığı ‘Eylem Planı’nın 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle hayata geçirildiğini de ifade etti. Pekcan, “Ayrıca Rus heyetlerince ülkemiz üretim ve paketleme tesisleri ile gümrükleme işlemleri kapsamında limanlara yönelik müteaddit defalar gerçekleştirilen saha ziyaretlerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından eşlik edilerek sorunun çözümüne ilişkin ortak çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalar neticesinde; 2019 yılında alınan bildirim sayısı (6 Kasım itibariyle) 253’e (4.139 ton), iade edilen yaş meyve ve sebze ürünleri miktarı ise 1.299 tona gerilemiştir” dedi. Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

“Ayrıca, varış ülkesinin mevzuatına yönelik taleplerin karşılanmaması, karantina kontrollerinde varış ülkesince kabul edilmeyecek düzeyde maddelere rastlanması veya alıca-satıcı arısındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bitkisel ürünler ülkemize iade edilebilmektedir. Bu kapsamda geri gelen ürünler Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine tabi olup ürünlerin bekleme dolayısıyla zarar görmemesini teminen, gümrüklerde işlemlerin beklemeden yapılması için gerekli öncelik sağlanmaktadır. Bu konuda işlemlerin hızlandırılması amacıyla gümrük iadeleri talimatlandırılmıştdır. Diğer yandan geri gelen eşyaya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan kontrol sonucu uygun bulunan eşyaya ilişkin mali açıdan yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak, sürecin daha da hızlandırılması için işlemleri Tek Pencere Sistemine taşıyarak, hızlandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karma Ekonomik Komisyon toplantımız dahil bu hususu gündeme getiriyoruz. Ortak çözüm için muhataplarımızla çalışıyoruz.”

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.