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12:45 09 Aralık 2019
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    El Hol kampı

    Suriye'de DSG'nin elindeki bölgede 200 IŞİD'li serbest bırakıldı

    © REUTERS /
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    https://tr.sputniknews.com/columnists/201912091040793476-suriyede-dsgnin-elindeki-bolgede-200-isidli-serbest-birakildi/

    Suriye'nin Kuzeyindeki Hol kenti kırsalında yer alan Hol Kampı’nda bulunan 15 IŞİD’li ve IŞİD’lilerin ailelerinden oluşan 200 kişi serbest bırakıldı. DSG'nin elindeki diğer bölgelerde daha önce IŞİD'liler ile aileleri serbest bırakılmıştı.

    YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin kontrolü altındaki Hol kampında bazı IŞİD militanları ile aileleri dün serbest bırakıldılar. Bazı Arap aşiretlerinin talebi sonucu Hol Kampı’nda bulunan 15 IŞİD’li ve IŞİD’lilerin ailelerinden oluşan 200 kişi serbest bırakıldı.

    Serbest bırakılanlar Rakka, Deyrez Zor ve Humuslu nüfusuna kayıtlı kişiler olurken, IŞİD’liler ve ailelerinin “Suriyeli olup herhangi bir suç işledikleri ispat edilmeyen kişilerin serbest bırakılması” kararı çerçevesinde serbest bırakıldığı iddia ediliyor.

    IŞİD’liler ve ailelerinin takibi ise gönderildiği bölgelerde yerel meclislerin sorumluluğu altında olacak. Söz konusu yerel meclisler, bu kişilerin bir daha radikal gruplara katılmayacakları ve kontrol altında olacaklarının garantisi vermesinin ardından serbest bırakıldı.

    Türkiye sınırı yakınındaki Haseke'de devriye gezen ABD askerleri ile DSG mensupları
    © REUTERS / Rodi Said
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    Hol Kampı’nda 30.918’i Iraklı, 27.419’u Suriyeli ve 10.027 kişisi de farklı ülkelerden olmak üzere toplam 68.364 IŞİD’li ve aileleri bulunuyor. Kamptakilerin çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Kampta Türkiye vatandaşları da bulunuyor.

    Yapılan araştırmalarda herhangi bir suç kaydına rastlanılmayan Suriyeli IŞİD’liler serbest bırakılıyor.

    Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

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    Etiketler:
    Türkiye, Deyr ez Zor, Rakka, Arap aşiretleri, YPG, DSG, IŞİD, El Hol Kampı, Kuzey Suriye, Suriye
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