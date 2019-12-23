CHP'li Bulut: Antidepresan kullanımındaki artış ürkütücü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamayla 2010 yılında 34 milyon 114 bin 69 kutu olan antidepresan kullanımının 2019’un ilk 11 ayında 49 milyon 618 bin 567 kutuya yükseldiğini bildirdi. Antidepresan kullanımının son 10 yılda yüzde 45.45 arttığını kaydeden Bulut, “Vatandaş antideprasanlara 2010 yılında 337 milyon 698 bin 733 TL öderken bu para 2019’un ilk 11 ayında 657 milyon 509 bin 943 TL’ye yükseldi. Vatandaşın antidepresana verdiği para yine son 9 yılda yüzde 94.70 artmış durumda” dedi.

'Antidepresanda patlama yaşanıyor'

Antidepresan kullanımındaki artışın, halk sağlığı açısından ürkütücü ve endişe verici olduğunu kaydeden CHP’li Bulut, Birleşmiş Milletler 2019 Yılı Dünya Mutluluk Raporuna göre 156 ülke arasında geçtiğimiz yıl 74’üncü sırada olan Türkiye’nin beş basamak gerileyerek 79. sıraya düştüğünü bildirdi. Türkiye’nin mutsuz insanlar ülkesi olduğunu kaydeden Bulut, antidepresan kullanımında adeta patlama yaşandığını söyledi.

'Ekonomik göstergeler durumu özetliyor'

AK Parti iktidarlarında ekonomik sıkıntılar, borçlar, işsizlik, toplumsal travmalar ve belirsizlikler nedeniyle vatandaşın ruh sağlığının bozulduğunu savunan Bulut, şöyle konuştu:

"Ülkedeki ekonomik göstergeler her şeyi özetliyor. Vatandaşın kredi kartı borçları 550 milyar liraya yaklaştı. İcra dairelerindeki dosya sayısı 21 milyonu aştı. Resmi rakamlara göre işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde 4 milyon 566 bin kişi oldu. Genç işsizlik oranı ise 4.5 puan artışla yüzde 26.1 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısında bir yılda yaşanan artış 55 ilin nüfusunu geçti. Genç kadın işsizliği ise 32,9’a yükseldi. 2020 TL olan Asgari ücret 2102 TL olan açlık sınırının altında. Türkiye’de 16 milyon kişi yoksul; 14 milyonu sosyal yardımlarla geçiniyor. İktidar ekonomik krizi inkâr etmek yerine yoksulluk, işsizlik, geçim sıkıntısı gibi kronikleşen sorunlara çözüm bulmalıdır."

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