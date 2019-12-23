Kayıt
13:41 23 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İlaç, ağrı kesici, hap

    CHP'li Bulut: Antidepresan kullanımındaki artış ürkütücü

    © AA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/103271/94/1032719482.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/201912231040897577-chpli-bulut-antidepresan-kullanimindaki-artis-urkutucu/

    CHP'li Burhanettin Bulut, antidepresan kullanımının son 10 yılda yüzde 45.45 arttığını kaydederek, "Antidepresan kullanımındaki artış, halk sağlığı açısından ürkütücü ve endişe vericidir" dedi.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamayla 2010 yılında 34 milyon 114 bin 69 kutu olan antidepresan kullanımının 2019’un ilk 11 ayında 49 milyon 618 bin 567 kutuya yükseldiğini bildirdi.  Antidepresan kullanımının son 10 yılda yüzde 45.45 arttığını kaydeden Bulut, “Vatandaş antideprasanlara 2010 yılında 337 milyon 698 bin 733 TL öderken bu para 2019’un ilk 11 ayında 657 milyon 509 bin 943 TL’ye yükseldi. Vatandaşın antidepresana verdiği para yine son 9 yılda yüzde 94.70 artmış durumda” dedi.

    'Antidepresanda patlama yaşanıyor'

    Antidepresan kullanımındaki artışın, halk sağlığı açısından ürkütücü ve endişe verici olduğunu kaydeden CHP’li Bulut, Birleşmiş Milletler 2019 Yılı Dünya Mutluluk Raporuna göre 156 ülke arasında geçtiğimiz yıl 74’üncü sırada olan Türkiye’nin beş basamak gerileyerek 79. sıraya düştüğünü bildirdi. Türkiye’nin mutsuz insanlar ülkesi olduğunu kaydeden Bulut, antidepresan kullanımında adeta patlama yaşandığını söyledi.

    'Ekonomik göstergeler durumu özetliyor'

    AK Parti iktidarlarında ekonomik sıkıntılar, borçlar, işsizlik, toplumsal travmalar ve belirsizlikler nedeniyle vatandaşın ruh sağlığının bozulduğunu savunan Bulut, şöyle konuştu:

    "Ülkedeki ekonomik göstergeler her şeyi özetliyor. Vatandaşın kredi kartı borçları 550 milyar liraya yaklaştı. İcra dairelerindeki dosya sayısı 21 milyonu aştı.  Resmi rakamlara göre işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde 4 milyon 566 bin kişi oldu.  Genç işsizlik oranı ise 4.5 puan artışla yüzde 26.1 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısında bir yılda yaşanan artış 55 ilin nüfusunu geçti. Genç kadın işsizliği ise 32,9’a yükseldi. 2020 TL olan Asgari ücret 2102 TL olan açlık sınırının altında. Türkiye’de 16 milyon kişi yoksul; 14 milyonu sosyal yardımlarla geçiniyor. İktidar ekonomik krizi inkâr etmek yerine yoksulluk, işsizlik, geçim sıkıntısı gibi kronikleşen sorunlara çözüm bulmalıdır."

    © Sputnik /
    Antidepresan kullanım oranları

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    açıklama, antidepresan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhuriyet Halk Partisi, Burhanettin Bulut
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Eyaletler arası karayolunda yaşanan zincirleme kazada yaralılardan ikisinin durumu ağır.
    ABD'de zincirleme trafik kazası: 50 kişi yaralandı
    Karikatür
    ABD’de Demokrat Parti'den RT ve Sputnik’ten uzak durma tavsiyesi
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet