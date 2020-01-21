Kombassan Holding mağdurlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu: 3 tane müteahhit batmasın diye dünyanın parasını verdiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kombassan Holding başta olmak üzere benzer holdingler nedeniyle binlerce kişinin yıllardır mağdur olduğunu belirterek, “İstanbul’da 3 tane müteahhit batmasın diye dünyanın parasını verdiler, binlerce insan var, hak mağduru var, alın teri ile kazandıkları paralar var onların hakkı teslim edilmiyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kombassan Holding mağdurlarını TBMM’de kabul ederek, bir süre görüştü. Türkiye ve yurtdışından çok sayıda Kombassan mağdurunun katıldığı görüşmede CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de hazır bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin başında yaptığı değerlendirmede, yurtdışında yaşayan vatandaşların yıllardır büyük bir mağduriyet yaşadığını, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmün'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile mağduriyetlerin giderilmesinin engellendiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, “Sizin sorununuzu biz yıllardır takip ediyoruz. Sadece Kombassan’ı değil Almanya, Fransa ve diğer ülkelerde çalışan, birikimin yapan insanların pek çok nedenle, din unsuru kullanılarak ellerinden alınan birikimleri var. Binlerce kişiden alınan paralar var. Bu paralar getirildi Türkiye’ye pek çok şeyler yapıldı ama sonuçta vatandaşlarımız mağdur oldu. Parlamento’da bununla ilgili komisyonda kuruldu. Ben milletvekili olarak komisyonda görev aldım. Komisyon çalışmaları kapsamında Almanya’ya da gittim. Hayatın bir gerçeği var. İnsanların manevi dünyalarını istismar etmek, istismarla para toplayıp, o parayla kendi dünyalıklarını yapmak kadar kötü bir şey yoktur. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Siz çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz bir birikim yapıyorsunuz. Bu birikimi ‘faiz değil biz kar payı istiyoruz’ diye yatırıyorsunuz. Bu da gayet doğaldır. Buna da saygı gösteriyoruz. Kişilerin inancı vardır, dünya görüşü vardır. Biz buna saygılıyız. Ama korunması gereken emektir. Bunun adı kul hakkıdır. Bu emeğin istismar edilmesi, bunun üzerinden kendi dünyalıklarını yapmaları kabul edilemez. Biz hep sahip çıktık. Türkiye’de sahip çıkan, yargı dahil pek fazla kişi olmadı” diye konuştu.

‘Müteahhitlere dünyaları verdiler’

7194 sayılı Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Anayasa Mahkemesi büyük ihtimal iptal edecektir. İstanbul’da 3 tane müteahhit batmasın diye dünyanın parasını verdiler, binlerce insan var, hak mağduru var, alın teri ile kazandıkları paralar var onların hakkı teslim edilmiyor. Kurtaracaksan bu insanları kurtar niye onları kurtarıyorsun. Anayasa Mahkemesi kararını bekleyeceğiz. Karara göre yeni bir yol haritası belirlemek gerekir. Bunun takipçisi olacağız. İranlı Sadi der ki ‘dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğu gidermeye yetmez’. Bütün inançların temeli adalettir. Biz Adalet Yürüyüşü’nü bunun için yaptık. Sizler için de yaptık” dedi.

Söz alan Kombassan mağdurları, “Biz 20 yıldır çocuklarımızın rızkının peşindeyiz. Hakkımızı aramak için hukuka başvurduk, dava açtık, kazandık. Yargıtay aşamasına gelindi şimdi bu kanunla önümüz kesiliyor. Bu süreçte binlerce insan mağdur oldu, 13 bin kişi yaşamını yitirdi. Biz sadece hakkımızı istiyoruz” görüşlerini ifade etti.

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