Mezun olan Türk nükleer enerji uzmanı: Ruslarla farklı olsak da birbirimize benziyoruz

3. dönem Türk mezunlar için düzenlenen törene MEPhI Direktörü Mihail Strihanov, Akkuyu Nükleer A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Yuliya Jolobova, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Proje Uygulama Genel Müdürü İbrahim Halil Dere ile Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Savaş katıldı.
Törende konuşan İbrahim Halil Dere, mezunları tebrik ederek "Nükleer enerji Türkiye için uzun yıllardır sadece bir rüya oldu. Fakat artık burada gerçeğe dönüşmeye başladığı anları yaşıyoruz. Projemiz için Türk öğrencilerin Rusya'da öğretim almaları çok önemli" diye konuştu.
Büyükelçilik Müsteşarı Zeynep Savaş ise Türk mezunlara diplomaları verirken şunları söyledi: "Türkiye-Rusya arasındaki halihazırda yakın işbirliğine dayalı olarak yürüttüğümüz ilişkilerde enerji konusu çok önemli bir yere sahip" dedi.
Mezun öğrencilerden Orçun Çoban, Sputnik’e Rusya’daki hayatını ve geleceğe dair planlarını anlattı.
'Ruslar bizi sıcak karşıladı'
Çoban, "İlk geldiğimizde bize çok soğuk geldi Moskova çünkü mesela ben Adana’dan gelen birisiyim. Adana’da kar hiç yağmıyor ve öyle bir iklimden buraya geldiğimiz zaman zorlandık tabii ki. Rus yemekler alışılmadık yemeklerdi, bunlar yaşamsal sorunlar ama bence Rus ve Türk kültürleri birbirine benziyor o yüzden Moskova’ya uyum sağlamamız o kadar zor olmadı, farklı olsak da birbirimize benziyoruz. Ruslar bize sıcak yaklaştılar. Rus halkı misafirperver ve Moskova’da 6,5 senede herhangi bir sıkıntılarla karşılaşmadık. Ben çok memnun kaldım.Sonraki süreçte Akkuyu nükleer santralinin ilk güç ünitesi devreye girdiği zaman orada aktif bir şekilde çalışmaya başlayacağız. Benim şu an branşım son güvenlik sistemleri ve nükleer santral işletme, bu branşta çalışacağım" ifadelerini kullandı.
- İnşa edilen Akkuyu NGS© Fotoğraf : Akkuyu Nükleer
- İnşa edilen Akkuyu NGS© Fotoğraf : Akkuyu Nükleer
'Ruslar ve Türkler iki kardeş toplum'
Tüm mezun öğrenciler, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışacak. Şu anda Rusya'da 120'den fazla Türk öğrenci Akkuyu NGS için düzenlenen uzman yetiştirme programı kapsamında Rusya'da eğitimine devam ediyor. Ayrıca 2019 yılında 22 Türk öğrenci, St. Petersburg Politeknik Üniversitesi'nin ısı mühendisliği ve elektrik mühendisliği bölümlerinde Ingilizce yüksek lisansa kabul edilmişti.
Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)