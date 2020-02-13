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04:40 14 Şubat 2020
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    MEPhI'nin Türk mezunları

    Mezun olan Türk nükleer enerji uzmanı: Ruslarla farklı olsak da birbirimize benziyoruz

    © Sputnik / Tatiana Şuvalova
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    Bugün Moskova'daki Rus Ulusal Fizik Mühendisliği Enstitüsü'nden (NRNU MEPhI) 54 Türk öğrenci mezun oldu. Diplomasını alan öğrencilerden Orçun Çoban, Rus ve Türk kültürlerinin birbirine benzediğini bu nedenle uyum konusunda zorlanmadıklarını ifade etti.

    3. dönem Türk mezunlar için düzenlenen törene MEPhI Direktörü Mihail Strihanov, Akkuyu Nükleer A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Yuliya Jolobova, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Proje Uygulama Genel Müdürü İbrahim Halil Dere ile Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Savaş katıldı.

    MEPhI'nin Türk mezunları
    © Sputnik / Tatiana Şuvalova
    MEPhI'nin Türk mezunları

    Törende konuşan İbrahim Halil Dere, mezunları tebrik ederek "Nükleer enerji Türkiye için uzun yıllardır sadece bir rüya oldu. Fakat artık burada gerçeğe dönüşmeye başladığı anları yaşıyoruz. Projemiz için Türk öğrencilerin Rusya'da öğretim almaları çok önemli" diye konuştu.

    Büyükelçilik Müsteşarı Zeynep Savaş ise Türk mezunlara diplomaları verirken  şunları söyledi: "Türkiye-Rusya arasındaki halihazırda yakın işbirliğine dayalı olarak yürüttüğümüz ilişkilerde enerji konusu çok önemli bir yere sahip" dedi.

    Mezun öğrencilerden Orçun Çoban, Sputnik’e Rusya’daki hayatını ve geleceğe dair planlarını anlattı.

    'Ruslar bizi sıcak karşıladı'

    Çoban, "İlk geldiğimizde bize çok soğuk geldi Moskova çünkü mesela ben Adana’dan gelen birisiyim. Adana’da kar hiç yağmıyor ve öyle bir iklimden buraya geldiğimiz zaman zorlandık tabii ki. Rus yemekler alışılmadık yemeklerdi, bunlar yaşamsal sorunlar ama bence Rus ve Türk kültürleri birbirine benziyor o yüzden Moskova’ya uyum sağlamamız o kadar zor olmadı, farklı olsak da birbirimize benziyoruz. Ruslar bize sıcak yaklaştılar. Rus halkı misafirperver ve Moskova’da 6,5 senede herhangi bir sıkıntılarla karşılaşmadık. Ben çok memnun kaldım.Sonraki süreçte Akkuyu nükleer santralinin ilk güç ünitesi devreye girdiği zaman orada aktif bir şekilde çalışmaya başlayacağız. Benim şu an branşım son güvenlik sistemleri ve nükleer santral işletme, bu branşta çalışacağım" ifadelerini kullandı.

    • İnşa edilen Akkuyu NGS
      İnşa edilen Akkuyu NGS
      © Fotoğraf : Akkuyu Nükleer
    • İnşa edilen Akkuyu NGS
      İnşa edilen Akkuyu NGS
      © Fotoğraf : Akkuyu Nükleer
    1 / 2
    © Fotoğraf : Akkuyu Nükleer
    İnşa edilen Akkuyu NGS

    'Ruslar ve Türkler iki kardeş toplum'

    MEPhI'nin Türk öğrencileri
    © Sputnik /
    Rusya'da Akkuyu eğitimi alan Türkler: Rus mühendisler nükleer alanda dünyanın en iyileri
    Onur derecesiyle mezun olan Özlem Arslan Sputnik’e demecinde şunları anlattı: "Yeni bir dil öğrenmek benim için zordu ama Rusçayı iyice öğrendikten sonra hayatım çok kolaylaştı çünkü arkadaş edinebildim. Arkadaş edindikten sonra daha sosyal oldum, kültürel aktivitelerde bulunabiliyordum. Burada yaşamaktan çok mutluyum, Moskova’yı ve özellikle merkezi, Kızıl Meydan'ın olduğu yeri, parklarını çok seviyorum. Rusça dışında ben burada İngilizce kursuna gittim, 3 yıl boyunca İngilizce de öğrendim. Kendime iki dil katmış olduğumdan çok mutluyum. Rusya’da unutamayacağım güzel anılar yaşadım. Burada Ruslarla beraber yaşıyoruz, Rusların ve Türklerin iki kardeş ülke toplumu olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de de Akkuyu Nükleer’de birlikte çalışacağımız zaman çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Üniversitede teori ağırlıklı iyi bir tecrübe aldık, nükleer enerji alanında çok kaliteli bir eğitim aldık. Rosatom’un bize sağladığı stajlara gittik, stajlarda da santralin nasıl çalıştığını, bir reaktörün nasıl üretildiğini, uranyum tabletini görsel olarak gördük, temelden öğrendik her şeyi."

    MEPhI'nin Türk mezunları
    © Sputnik / Tatiana Şuvalova
    MEPhI'nin Türk mezunları

    Tüm mezun öğrenciler, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışacak. Şu anda Rusya'da 120'den fazla Türk öğrenci Akkuyu NGS için düzenlenen uzman yetiştirme programı kapsamında Rusya'da eğitimine devam ediyor. Ayrıca 2019 yılında 22 Türk öğrenci, St. Petersburg Politeknik Üniversitesi'nin ısı mühendisliği ve elektrik mühendisliği bölümlerinde Ingilizce yüksek lisansa kabul edilmişti.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    İbrahim Halil Dere, Akkuyu Nükleer A.Ş, Akkuyu NGS, mezun, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI)
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