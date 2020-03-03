Tuba Ünsal: Türkiye’de erkek oyuncular daha fazla para kazanıyor

Yapımcı ve oyuncu Tuba Ünsal Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hala gerekli seviyeye ulaşmadığını vurgulayarak “Türkiye’de hiçbir alanla toplumsal cinsiyet eşitliği söz konusu değil. Maalesef çok ataerkil. En son ‘Masallardan Geriye Kalan’ isimli bir filmde ‘Asya’ karakterini canlandırdım. Asya, non-binary yani kendini kadın ya da erkek olarak tanımlamayan, cinsiyet kavramını reddeden bir karakter. ‘Kadın, erkek sevmeyeceksin, insan seveceksin’ diyor yani. Film çıktıktan sonra kadın ve LGBT dernekleri filme sahip çıktı. Fakat geri kalan taraftan o kadar çok hakaret yedik ki. Halbuki Asya karakteri tam olarak Mevlana’nın söylediğini yapıyor. ‘Ne olursan ol, gel’ felsefesiyle. Biz kadın, erkek olmak ya da geylerle, lezbiyenlerle ilgili gerginiz. Cinsiyetlerin üzerinde büyük büyük kütleler, algılar var. Bunun tam tersini söylemeye çalışırken şunu anladım; Türkiye, bunların konuşmak için hala çok bebek adımlarında bir ülke. Ama bizim gibi insanların taşın altına elini koyması gerekiyor. Çünkü sanatçının toplumdaki duruşum toplumun istediğini vermek değil, topluma yol göstermek, ışık tutmak olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

‘Türkiye’de kadın oyuncu olmanın zorluğu, erkeklerle aynı şartlarda çalışmamak’

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü’nün düzenlediği ve Sputnik’in medya sponsoru olduğu etkinlikte konuşan Ünsal “Oyunculuk yaparken kadın olmanın zorluğu, erkeklerle aynı şartlarda çalışmamak. Aynı zaman diliminde çalışıyorsunuz, aynı mesaiyi, emeği harcıyorsunuz ama Türkiye’de erkek oyuncular çok daha fazla para kazanıyor. Türkiye’de sinemada, tiyatroda kadın hikayeleri çok az zaten. Toplum kadın hikayelerindense, vurdulu kırdılı erkek mafya hikayelerini daha çok seviyor. Biraz da buradan geliyor aslında. Ama inanıyorum ki, yakın gelecekte bu dengeler değişecek” ifadelerini kullandı.

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