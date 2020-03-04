‘Türkiye artık ‘nükleer kulüp’ listesinde ve bu yolda çalışmalarımız kararlılıkla sürecek’

Sputnik’in medya sponsoru olduğu 3. Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer Santraller Zirvesi başladı. Açılışta konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü İbrahim Halil Dere “Türkiye artık ‘nükleer kulüp’ listesinde ve bu yoldaki adımları kararlı bir şekilde devam edecek” dedi.

İstanbul’un ev sahipliği yaptığı 3. Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) başladı. Ana sponsorları arasında Rosatom ve Akkuyu Nükleer Santrali’nin bulunduğu ve Sputnik’in medya sponsoru olduğu etkinliğin açılışında NPPES ve Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Erol Çubukçu, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Aleksandr Voronkov, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Proje Uygulama Genel Müdürü İbrahim Halil Dere ve Dünya Nükleer Derneği (WNA) Kıdemli Danışmanı Philippe Costes konuşma gerçekleştirdi.

‘Türkiye 2018 itibariyle uluslararası literatürde ‘nükleer kulüp’ olarak tanımlanan listeye girdi'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü İbrahim Halil Dere açılışta yaptığı konuşmada “Türkiye 2018 itibariyle artık nükleer enerji santrali inşa etmekte olan bir ülkedir. Ülkemiz bu durumla beraber uluslararası litaratürde ‘nükleer kulüp’ olarak tarif edilen listeye girmiştir. Türkiye bu yoldaki çalışmalarına kararlı ve ısrarlı bir şekilde devam edecektir” dedi. Dere, nükleer enerjinin küresel iklim değişikliğiyle mücadele başta olmak üzere birçok açıdan dünya için öncelikli ve avantajlı bir enerji türü olduğunu ifade ederek, birincil enerji kaynakları bakımından büyük ölçüde ithalata dayalı bir ülke olan Türkiye için enerji arz güvenliğinin sağlanması bakımından nükleer enerjinin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Nükleer enerjinin Türkiye için milli bir hedef haline geldiğine de dikkat çeken Dere, nükleer enerjiye geçmek için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) belirlediği altyapı unsurlarıyla ilgili çalışmalara hızla devam ettiklerini açıkladı.

‘Gelecekte küresel enerji karmasında nükleer enerjinin rolü artacak’

Rosatom Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov yaptığı konuşmada, Türkiye nükleer sanayisinin amiral gemisi olan Akkuyu NGS’nin, bu yıl 75’inci yılını kutlayan Rus nükleer endüstrisi için de gurur kaynağı olduğunu söyledi. Sürdürülebilir ekonomik büyümenin temiz, karbonsuz ve sürdürülebilir enerji tedarik kaynakları kullanılarak elde edilebileceğine işaret eden Voronkov, gelecekte küresel enerji karmasında nükleer enerjinin rolünün daha da artacağını vurguladı.

‘Türk sanayicilerinin nükleer sektör konusunda bilincinin artırılması gerekiyor’

Zirvede yaptığı açılış konuşmasında, bu etkinliğin Türk firmalarını yurt dışındaki önemli nükleer sanayi oyuncularıyla bağlayan çok önemli bir iş platformu olduğu vurgulayan NMD Başkanı Çubukçu, Türk sanayicilerin nükleer endüstriye girebilecek kapasiteye sahip olmasına rağmen bilincinin artırılması gerektiğini söyledi. Çubukçu, Türk sanayicilerine nükleere yatırım yapması gerektiği söyledi ve bu sektörün katma değerinin çok yüksek olduğunun altını çizdi. Çubukçu, Türk firmalarının bu endüstriden pay alması halinde Türk nükleer mühendisleri başta olmak üzere Türk iş gücü için de önemli bir çalışma ortamının sağlanabileceğine işaret etti.

‘Akkuyu ile birlikte edindiğimiz tecrübeler yerlileşmeyle ilgili hedeflerimize yardımcı olacak’

ASO Başkanı Özdebir de nükleer enerjinin, arz güvenliğinin yanı sıra; ekonomik, endüstriyel ve teknolojik olarak ülkemize birçok fayda sağlayacağına işaret etti. Özdebir, Akkuyu NGS ile birlikte kazanılacak tecrübenin, hem Türkiye’de, hem de uzun vadede dünyadaki diğer nükleer santral projelerinde de Türk sanayisinin tedarikçi olmasına zemin hazırlayacağına inandıklarını söyledi. Türkiye’nin, Türk sanayisini sektöre adapte etme sürecimizin düşündüğümüzden daha hızla olacağını açıklayan Özdebir “yerlileşmeyle ilgili hedeflerimizin de çok üzerine çıkabileceğimize yürekten inanıyoruz” dedi.

‘2050’de global elektrik üretimin yüzde 25’i nükleer enerjiden kaynaklanmasını hedefliyoruz'

Dünya Nükleer Derneği (WNA) Kıdemli Danışmanı Philippe Costes ise nükleer teknolojilerin sadece 7/24 enerji sağlamakla kalmadığını aynı zamanda insanların yaşamlarını iyileştirdiğini ifade etti. Costes, 2050 yılında global elektrik üretiminin yüzde 25’inin nükleer enerjiden kaynaklanmasını hedeflediklerini de vurguladı.

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