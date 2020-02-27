İstanbul Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak

İstanbul, 4-5 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan 3. Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer Santraller Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Sputnik’in medya sponsoru olduğu etkinliğe Rusya, Almanya, İspanya, Fransa ve daha birçok ülkeden nükleerde söz sahibi temsilciler katılacak.

Sputnik’in medya sponsorluğu üstlendiği 3. Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 4-5 Mart’ta Pullman İstanbul Convention Center’da gerçekleşecek. Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği olan NPPES’e Rusya, ABD, Ukrayna, Slovenya, Letonya, İtalya, Belçika ve Fransa’dan nükleerde söz sahibi olan birçok temsilci katılacak. Zirveye Almanya ve İspanya’dan ise heyet olarak firma katılımları olacak. Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) tarafından Ankara Sanayi Odası (ASO) ile birlikte düzenlenen zirveye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu destek veriyor.

Etkinlikte, Türkiye’deki nükleer yatırımların yanı sıra Ortadoğu ve Afrika’da yapılması planlanan 30 nükleer santral projesi için işbirliği yapmak isteyen firmalar, hem Türk firmalarıyla alt yüklenici olarak çalışmak hem de proje partnerliği yapmak üzere ticari görüşmelere gerçekleştirecek.

‘Katma değeri çok yüksek olan bu sanayiden Türk sanayicilerin çok daha fazla pay almasını sağlamaya çalışıyoruz’

Nükleer enerji konusunda sanayicilerin beklentilerini karşılayacak uluslararası bir iş ağı oluşturulmasının önemli olduğunu ifade eden Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir bu zirvenin önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyledi. Nükleer enerji yatırımlarının sadece enerji alanında değil sağlıktan haberleşmeye, ulaştırmadan uzay teknolojilerine kadar birçok ileri teknoloji gerektiren endüstride Türk sanayisini güçlendireceğini vurgulayan Özdebir, katma değeri çok yüksek olan bu sanayiden Türk üreticilerin çok daha fazla pay almasını sağlamak için çalıştığını ifade etti.

‘Hedefimiz Türkiye’nin en son teknolojiyi kullanan nitelikli bir üretim üssüne dönüşmesi’

Türk firmalarının nükleer sektörde daha aktif ve kararlı bir duruş sergilemelerinde NPPES’in önemli bir rol oynadığını ifade eden Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi Korcan Kayrın, firmaların nükleer gibi stratejik bir endüstriye yapacakları yatırımların Türkiye’nin kazancı olacağını bildirdi. Kayrın, Türkiye’nin en son teknolojiyi kullanan nitelikli bir üretim üssüne dönüşmesinin en büyük hedefleri olduğunun da altını çizdi.