İstanbul’da 8 Mart mentörler buluşması: Kadın güçlendikçe Türkiye güçlenir 

Dünya çapında kadın liderliğini desteklemek üzere, Vital Voices tarafından başlatılan Kadın Mentörlük Yürüyüşü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilk kez Türkiye’de de gerçekleşti. İstanbul ayağınının organizasyonunu SES Derneği’nin üstlendiği etkinlik kapsamında alanında başarılı 350 kadın mentör ve danışanları bir araya geldi.

Dünya çapında kadın liderliğini desteklemek üzere, Vital Voices tarafından başlatılan Kadın Mentörlük Yürüyüşü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilk kez Türkiye’de de gerçekleşti. Eş zamanlı etkinliklerin İstanbul ayağını, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak, sürdürülebilir kalkınma ve eşitliği desteklemek üzere kurulan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği organize etti.

İstanbul Şişli’deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe 350 mentör ve mentinin (danışan) katılımıyla gerçekleşti. Buluşmanın ilk bölümünde Şişli Belediye Belediyesi Başkanı Muammer Keskin ve SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç konuşma yaptı.

Şişli Belediye Başkanı Keskin: Kadın güçlenirse toplum güçlenir

Şişli Belediye Belediyesi Başkanı Keskin, kadınların özgürlük seviyesinin toplumların özgürlük seviyesini temsil ettiğine işaret ederek “Kadınlar özgür değilse, toplumlar özgür değildir. Ve kadınlar ne kadar güçlenirse, toplumlar o kadar güçlenir, gelişir. Biz, sosyal demokrat bir yerel yönetim olarak kadınların yaşam koşullarının iyileşmesini öncelikli politikalarımız arasında görüyoruz. Bu yüzden eğitimden sağlığa kadar yaşamın her alanında onları güçlendirecek hizmetler üretiyoruz” dedi.

© Sputnik / Burcu Okutan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve SES Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülseren Onanç

‘Kadın dayanışmasıyla Türkiye de dünya da daha güvenli bir yer olacak’

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç ise “Ne mutlu bize. Biliyoruz ki çok ortak noktamız, paylaşacak ve konuşacak çok konumuz var. Kol kola, yan yana yürümeye başladığımızda İstanbul daha güzel bir şehir olacak. Biz konuşup birbirimizden ilham aldıkça Türkiye ve dünya daha güvenli bir yer olacak. Bu dayanışma ağını genişletebilirsek dünyanın nasıl bir yer olacağını hayal edin” dedi.

‘Kadın liderler ve danışanları yürüdü’

© Sputnik / Burcu Okutan Konuşmaların ardından kadın liderler ve danışanları, Nişantaşı, Maçka, Harbiye sokaklarında ve Nişantaşı Sanat Parkı'nda yürürken deneyimlerini paylaştı

Konuşmaların ardından kadın liderler ve danışanları, Nişantaşı, Maçka, Harbiye sokaklarında ve Nişantaşı Sanat Parkı'nda yürürken deneyimlerini paylaştı. Etkinlikler, mevcut ve potansiyel kadın liderleri kendi toplumlarında yürümeleri için bir araya getiriyor. Kadınlar bu yürüyüşte, kişisel ve mesleki zorluklarını ve başarılarını paylaşıyor.

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