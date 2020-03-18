İstanbul Eczacı Odası Başkanı: Dezenfektan ve maske sorununun 1-2 gün içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu Sputnik’e yaptığı açıklamada dezenfektan ve maske stoklarıyla ilgili sorunun bir kaç gün içerisinde çözümlenmesinin beklendiğini açıkladı.

Türkiye dahil yaklaşık 150 ülkeye yayılan Covid-19 virüsü sebebiyle, ülkedeki dezenfektan ve koruyucu maske stokları neredeyse tamamen tükenmiş durumda. Ancak İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu’ndan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. Sputnik’e konuşan Sarıalioğlu, dezenfektan ve maske stoklarıyla ilgili sorununun bir kaç gün içerisinde çözülmesinin beklendiğini açıkladı.

‘Alkol temini, maske ve dezenfektan arzı sorunları çözüme kavuşmak üzere’

Sarıalioğlu “Artan talep sebebiyle dezenfektan ve maskeler ciddi sıkıntı var. Ancak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile koordinasyon halinde çözüm arayışı sürüyor. Elimizdeki bilgilere göre sorunun birkaç gün için çözüme ulaşılması bekleniyor. Üreticilerle görüşmeler sürüyor. Alkol hammadde temininde de ciddi sıkıntılar var. Ama bunlar temin edilmek üzere” dedi.

‘Eskiden 1 dezenfektan satılan eczaneye günde 50 talep geliyor’

Dezenfektan ve maskelerin bitmesinin sebebinin artan talep olduğuna işaret eden Sarıalioğlu “Dezenfektan ve maske ürünlerinin bitmiş olmasının sebebi ise, talebin bir anda patlama yapmış olması. İnsanlar ihtiyacı olsa da olmasa da, haklı olarak panik olup bu ürünlere yönelmiş durumda. Örneğin, benim eczanemde normalde günde 1 tane dezenfektan satılırken şu anda günde 50 tane talep geliyor. Durum bundan ibaret” ifadelerini kullandı.

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