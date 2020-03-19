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01:51 19 Mart 2020
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    Yunan uzman: Ankara ve Atina sığınmacı sorununu çözmek için birlikte çalışmalı

    © AFP 2020 / SAKIS MITROLIDIS
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    Sığınmacı sorununun çözümü ışığında yapılan son görüşmeleri ve Avrupalı liderlerden gelen açıklamaları değerlendiren Yunan siyaset bilimci Dimitris Lyacos, sığınmacı sorununa çözüm bulunması için Türkiye ve Yunanistan’ın birlikte çalışması gerektiğine vurgu yaptı.

    Yunanistan Ulusal Televizyonu baş muhabiri, siyaset bilimci Dimitris Lyacos, Sputnik’e demecinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la gerçekleştirdiği video konferansının sonuçlarını, sığınmacı meselesi ile ilgili Türk-Yunan işbirliğini ve krizden çıkmanın olası yollarını değerlendirdi.

    Türkiye Yunanistan sınırı
    © Fotoğraf : Twitter
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    Lyacos, tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ortamında hem Yunan, hem de Türk yetkililerin ağırlıklı olarak bu durumun nasıl aşılacağını düşündüklerini ve bunun diğer süreçleri etkilediğini belirtti.

    ‘Avrupa’nın politikası aktif eylemler içermeyip meydan okumalara yanıt vermekle sınırlı’

    Yunan uzman, ayrıca Avrupa’nın hem Kovid-19, hem de sığınmacı meseleleri ile ilgili politikasının meydan okumalara yanıt vermekle sınırlı kaldığını ve aktif eylemler içermediğini vurguladı:

    “Brüksel'deki bürokratik makine başlangıçta sığınmacılarla ilgili herhangi bir önlem almadı ve ulusal hükümetler harekete geçmek zorunda kaldı. İki hafta önce Türkiye-Yunanistan sınırında sorun doruk noktasına tırmandı, bu nedenle Yunanistan sınırlarını kapatıp orduyu göndermek zorunda kaldı. O anda Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'ın Kremlin'de gerçekleştirdiği görüşme son derece yardımcı oldu ve sınırlar sorunu ortadan kalkmasa da durum düzeldi.”

    © AFP 2020 / SAKIS MITROLIDIS
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    ‘Bölgedeki sorunlar Rusya’nın katılımı olmadan çözülemiyor’

    Ankara ve Atina’nın sığınmacı sorununa kabul edilebilir çözüm bulabilmek için birlikte çalışması gerektiğine dikkat çeken Lyacos, şunları söyledi:

    “Bu mesele sadece Türkiye ve Yunanistan’ı ilgilendiren bir şey değil, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında olan meseledir. Görüşme (video konferans) belki de bir parça rahatlama getirebilir, ama gördüğümüz gibi Fransa yeniden mali kaynakları kısıtlamış durumda. Aslında bu tür görüşmelerin Rusya olmadan yapılması tuhaf. Son zamanlarda bölgede bu türden sorunlar Rusya’nın katılımı olmadan çözülemiyor, o her zaman barışçıl, ılımlı ve hukuku gözetler rolde oluyor.”

    ‘Göçe zorlayan nedenler ortadan kaldırılmalı’

    Avrupa’nın Bulgaristan sınırı tarafında neden sığınmacı yoğunluğu olmadığı şeklinde bir sorunun ortaya çıktığını vurgulayan Lyacos, “Bu türden sorular çok fazla, fakat en önemlisi, Yunanistan ve Türkiye’nin bu durumdan çıkış yolu bulmaları, zira her şey parayla çözülemez. Macron’un da, Merkel’in de bir takım önlemler alması gerekiyor. Aslında göçe etkisi olan neden ortadan kaldırılmalı. Rusya ise Suriye’de, İdlib’de tam da bunun üzerinde çalışıyor. Türkiye de İdlib’deki gelişmelerin içinde yer alıyor ve bu büyük bir sorumluluk. Ayrıca koronavirüs durumu sığınmacıları da etkiliyor, zira sığınmacıların çoğu, Türkiye’de çalışan göçmenlerden oluşuyor. Bu kişiler salgın açısından ne durumdalar” ifadelerini kullandı.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Ankara, Atina, Sığınmacı, Avrupa, Türkiye, Yunanistan, Rusya
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