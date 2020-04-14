‘ABD bundan sonra dünyaya şekil vermek bir kenara, bütünlüğünü korumakla uğraşacak’

Tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ABD oldukça zor bir dönemden geçiyor. Ülke salgın sebebiyle işsizlikte rekor üstüne rekor kırıyor. 9 Nisan itibarıyla haftalık işsizlik yardımı başvuruları 6 milyonu geçti ve son üç hafta içinde işsiz kalan Amerikalıların sayısı toplam 16 milyon 800 bine ulaştı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise “Bu yıl Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik daralmayı bekliyoruz” dedi. Söz konusu açıklama ve gelişmeler ışığında dünyayı bekleyen krizi ve bunun ABD’ye yansımalarını ekonomi uzmanı Şevket Apuhan Sputnik’e değerlendirdi.

‘ABD derinleşen kriz içerisinde’

ABD’nin salgının getirdiği krizle mücadelede sınıfta kaldığına işaret eden Apuhan “ABD, sınavın ciddiyetini çok geç anladı ve uzun süre salgını küçümsedi. Dolayısıyla evet sınıfta kaldı. Aynı zamanda sağlık sisteminin tamamen parası olanlar için işlemesi, nüfusunun büyük bir bölümünün sağlık hizmetlerinden faydalanamaması gibi faktörler koronavirüs salgınının yayılmasına sebep oldu. Bugün başta Trump olmak üzere yetkili ağızların yaptıkları açıklamalara baktığımızda ABD'nin gerçekten her geçen gün derinleşen bir krize sürüklendiğini görüyoruz” dedi.

‘Bu tür krizlerde süper güç olmak değil, sosyal devlet olmak çare’

Apuhan ABD’yi bekleyen tabloyu ise “Ülkeyi en sonunda yere düşüren ve gelecek süreçte belki de bölecek olan da bu süper güç algısı olacak. ABD elbette güçlü bir devlettir; ancak işte bu algı karşılarındaki her tehdidi küçümsemelerine yol açtı. Bir ülke dünyanın jandarması olmaya soyunabilir, dünyada en çok askeri harcama yapan ülke de olabilir ama sonuç itibariyle bu kriz bütün güçlü ülkeleri olduğu gibi ABD'yi de bir bez parçasına muhtaç etti. Valilerin açıklamalarına baktığımızda ülke de maske ve solunum cihazı sıkıntısı had safhada ve bu sorunu bir türlü çözemiyorlar. Yani ABD dünyaya nizam vermeye çalışırken, kendi nizamını içeride sağlayamamış bir ülkedir ve bugün bu ortaya çıktı. Bu kriz sonucu ABD içeride bir birlik/bütünlük kavgası vermeye başlarsa şaşırmamak gerekiyor. Yani dünyaya yön vermek şöyle dursun, bundan sonra karşımızdaki ABD toprak bütünlüğü için çaba sarfeden bir ülke haline gelebilir. Bu tip krizlerde çözüm süper güç olmakta değil; sosyal bir devlet ve millet olmakta yatar. Oysa ABD parası olmayan insanların en çok zorluk çektiği ülke olageldi. Bunun acısını da çekecekler” ifadelerini kullandı.

‘ABD’nin üzerinde yaşadığı finansal balon patladı’

Apuhan “İşsizlik başvurularının çok yüksek seviyelere çıktığı ortada. Bu dalga devam edecek ve ABD'de büyük bir işsizlik dalgası yükselecek. Ülkeyi finansal üs haline getiren küresel sermaye ise Trump'a "İnsanları değil; bizleri kurtar" diye baskı yapacak. Sonuç itibariyle ABD ekonomisi bir finansal balon üzerinde yaşıyordu ve bugün bu virüs kriziyle birlikte bu balon patladı ve hızla hava kaçırıyor. Bundan sonra kendi içine yönelmek zorunda kalmış, kendi sorunları içinde boğulmama savaşı veren bir ABD ile muhatap olacağız. Bu kavganın sonunda küreselcilerin yeni ABD iç savaşından galip çıkmamasını umut ediyorum” diye ekledi.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.