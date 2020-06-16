Prof Şenol: Yaklaşan YKS beni çok endişelendiriyor, ertelenmesi lazım

Prof. Esin Davutoğlu Şenol, 14 günlük kuluçka süresinin sonunda katlanan vaka sayılarını şöyle yorumladı:

“Virüsün bulaşma hızı rakamlara yansıdı ve daha da yansıyacak. Olmaması beklenmez çünkü matematik denklemi gibi formülümüz var elimizde. Onun dışına çıkmak için virüs ya vazgeçiş mutasyonu yapacak ki onun için süre daha çok erken ve bunun izlerini görmüyoruz ya da bir aşı bulunacak ve hayatımıza girecek. Aşı için de epey bir yolumuz var veya müthiş etkili bir ilaç bulunacak. Bir kısım insan ekmek parasından oldu, bir kısmı ekmek parası için sokaklara çıkıp hastalığı göze aldı. Bizim gibi insanlar da kelle koltukta mücadele verdi. Bu üç kesimin müthiş fedekarlığı ile bir noktaya getirilebildi. Bu kadar zaman geçince pandemi yorgunluğu, pandemi uyumsuzluğu meydana çıktı. Belli sayıda vaka görülsün de ondan sonra yavaş yavaş açılmalar başlar derken önce hızlı açılmaları gördük. Her şey birden açıldı. Açılma elbette olacak ama planlı olması gerekir. Sadece açmak değil açtığınız yerlerin sıkı sıkı denetlenmesi, analizlerinin yapılması ardından da sürdürülmesi gerekir.”

'1 Haziran salgın için milat olacak'

“1 Haziran günü ile açılsın kararıyla beraber 1 Haziran’ı bu salgın için milat olarak Türkiye kaydedecek. O gün benim de Tunalı Hilmi caddesinde şaşkınlığı gizleyemediğim durumda deliler gibi bütün sosyal mesafeler aşılarak, gerekli gereksiz kalabalıklaşmalar yaşanarak ki biz hep ne bu yaz ne de bu sene bunların olamayacağını olursa da her seferinde virüs bizi alt edecek. Önlemlerin hepsini birden kaldırınca, insanlar da hepsi birden kalkmış önlemleri virüs gitti diye algılayınca Nisan ortasındaki rakamlara neredeyse dönmüş olduk. Bulaşma hızı yukarıya doğru tırmanıyor. Bulaşma hızı azaltılmış bir virüsün on günde bir ikiye katlanan vakalar şeklinde yansıdığını görüyoruz bu daha da kısalabilir, hızla dalga büyüyebilir. Önümüzde üniversite giriş sınavı YKS var. Üniversite sınavının yapılması beni çok endişelendiriyor. Büyük bir pike neden olabilir. Çok fazla insanın bir araya toplanacağı ve saatler geçireceği bir ortam. Sınav tarihinin ertelenmesi lazım.”

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