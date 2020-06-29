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    Düğün salonları açılıyor, müzisyen ve sanatçılar kaygılı: Halaysız düğün olmaz

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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1210)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202006291042351822-dugun-salonlari-aciliyor-muzisyen-ve-sanatcilar-kaygili-halaysiz-dugun-olmaz/

    Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan düğün salonları 1 Temmuz’da açılıyor. Alınacak tedbirler doğrultusunda yapılacak olan düğünlerde halay ve müzik konusu nedeniyle müzisyenler ve sanatçılar kaygılı. Müzisyen ve sanatçılar "Halaysız düğün olmaz" diyor.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında faaliyetleri durdurulan düğün salonları 1 temmuz itibariyle tekrar açılıyor.

    Düğün salonlarının açılması ile birlikte düğünler de alınan bazı tedbirler kapsamında yapılacak. Bu tedbirlerden biri de "Düğün yapılacak mekânlarda, kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak (gelin ve damat hariç). Sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dâhil) yapılabilecek" kuralı. Bu kural nedeniyle de müzisyenler ve sanatçılar kaygılı.

    Diyarbakır’da bir araya gelen müzisyenler ve sanatçılar hem tepkilerini hem de taleplerini dile getirdi. Müzisyenler, enstrümanlarını yere bırakarak tepkilerini dile getirdi.

    ‘Arkadaşlarımız çocuğuna bir süt götüremeyecek kadar maddi sıkıntılar içinde’

    Sputnik’e konuşan Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Diyarbakır İl Temsilcisi Semih Yıldız, "Dört aydır müzik sektörünün alanları kapalıdır. Arkadaşlarımız çocuğuna bir süt götüremeyecek kadar maddi sıkıntılar içindedir. En son alınan kararla ‘Düğünler serbesttir, oyunlar yasaktır’ denildi. Biz de buna tepkimizi göstermek için burada toplandık. Eğer düğün varsa oyunun da olması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle doğuda düğünlerimiz sadece dinleti tarzında, müzik dinleyip geçmeyeceğini ve düğünün öyle bitmeyeceğini biliyoruz. Doğrudur bir hastalık var, her zaman saygı duyuyoruz. İnsanların sağlığı bizim için önemlidir. Ama gel gör ki mahalle pazarları, kafeler tıklım tıklım. İstanbul ve birçok ilde gazinolarda insanların iç içe olduğu görüntüler görüyoruz. Toplumda bu şekilde insan sağlığına dikkat edilmeyen alanlar var" dedi.

    ‘Neden müzik, neden oyun yasak?’

    Mağdur olduklarını ifade eden Yıldız, "Bizim düğün salonlarımız maskesiyle, dezenfektanıyla ve sosyal mesafe kuralıyla sağlıklı ve hijyenik alanlardır. Neden her alanda bütün bunlar serbesttir de neden müzik neden oyun yasak? Bu bizi rahatsız ediyor. Hükümet şunu diyebilir ‘Biz halkın sağlığı için düğünleri yaptırmıyoruz’ o zaman biz de anlarız ve deriz ki insanların sağlığı söz konusudur, bu yüzden biz de bu meslek dışında farklı bir mesleğe yöneliriz" ifadelerini kullandı.

    ‘Halaysız düğün olmaz’

    "Kesinlikle halaysız düğün olmaz" diyen Yıldız, "Örnek vereyim, harman dalı, roman havası, misket, çifte telli gibi oyunları tabi ki oynuyoruz ama bizim buradaki düğünler sadece bu oyunlarla olmaz. Halaysız olmaz. Dediğim gibi eğer sağlık problemi varsa o zaman düğün salonları hiç açılmasın" diye konuştu.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1210)
    Etiketler:
    düğün salonu, Kovid-19, Koronavirüs, müzisyen, Sanatçı, Diyarbakır
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