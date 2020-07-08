'ABD, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki aktivitesini azaltıyor'

Kendi iç sorunları içinde boğulan Amerikalılar, dünyanın birçok ülke ve bölgesinde varlığını azaltıyor.

Suriye ve Afganistan’dan kademeli çekilme, Avrupa’daki askeri tatbikat ölçeğinin küçülmesi, Karadeniz ve Akdeniz’deki gemilerin geri çağrılması vesaire.

ABD bugün USS Porter füze firkateynini Karadeniz’den çıkardı.

Uzmanların bir kısmı, ABD savaş gemisinin Karadeniz’den çekilmesini, ABD dış politikasının devam eden genel revizyonunun bir tezahürü olarak değerlendiriyor. Diğerleri, aceleci sonuçlar çıkarmamayı tavsiye ediyor.

Özellikle Karadeniz-Akdeniz bölgesi bağlamında, ABD’nin son eylemleri nasıl açıklanabilir? Bunun nedeni, koronavirüs salgını mı yoksa artık her yerde asker bulundurmayı gereksiz bulmaları mı?

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri Araştırma Merkezi Türkiye Bölümü kıdemli araştırma görevlisi, Karadeniz ve Boğazlar uzmanı Dr. Andrey Boldırev, Sputnik’e açıklamasında, NATO’nun Karadeniz ve Akdeniz’deki varlığını azalttığını söylemek için henüz erken olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Halihazırda ABD’nin özellikle Karadeniz-Akdeniz bölgesindeki belli eylemleri arkasında nelerin yattığını net bir şekilde belirlemek zor. Genel olarak Ortadoğu’daki külfetli varlığını kademeli olarak azaltma politikası bağlamında bazı belli adımlar olabilir. Diğer yandan bu varlık azalmanın geçici nitelik taşıdığı ve pandemiyle ilgili olduğu tahmin edilebilir. Her halükarda NATO’nun Karadeniz ve özellikle Akdeniz’deki faaliyetinde ani veya hatta aşamalı düşüş olduğunu söylemek için henüz çok erken."

ABD’nin önümüzdeki eylemlerinin gerçek niyetini belli edeceğini kaydeden Boldırev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence şimdilik sadece ABD’nin genel dış politika bağlamında Karadeniz-Akdeniz bölgesindeki faaliyetlerini bir ölçüde sınırlayabileceği yönünde oldukça temkinli tahminde bulunabiliriz. Bu yıl yapılan tatbikatların ölçeğinin önceki yıllarda yapılanlara göre daha küçük olması bunun delili olarak gösterilebilir. Her halükarda şu anda ABD’nin tamamen Karadeniz-Akdeniz bölgesindeki politikasından vazgeçtiğini iddia edemeyiz. ABD’nin bu yöndeki yeni eylemleri, gerçekteki planlarının ne olduğunu gösterecek. Şimdilik elimizdeki verilere bakarsak bence net bir şey söylemek mümkün değil."

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