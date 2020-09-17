Başkurdistan Müftüsü Burgalin: En güzel camiler Türk ustalarının işi

İstanbul’da eylül sonunda, Rusya Federasyonu’na bağlık Başkurdistan Cumhuriyeti’nin temsilciliğinin açılışı yapılacak. Başkurdistan Müftüsü Aynur Birgalin, dini alanda Türkiye ile olan ilişkileri, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak projeleri ve başkent Ufa’da yapılmakta olan Er-Rahim Camisi’nin dekorasyonu ile ilgili çalışmaları anlattı.

Başkurdistan Cumhuriyeti ile Türkiye arasında dini alandaki ilişkiler nasıl gelişiyor?

Başkurdistan Müslümanları Merkezi Dini İdaresi, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile çok yakın ilişkilere sahip. Hatta geçen yıl Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bir görüşmemiz gerçekleşti.

İdareniz ile Diyanet’in ortak projeleri var mı?

Elbette. Her yıl düzenlenen ortak eğitim programlarımız var. Bu programlar kapsamında, imamlarımız için ileri uzmanlık kursları düzenleniyor. Ayrıca yardım projelerini hayata geçiriyoruz. Geçen yıl ve bu yılki Kurban Bayramlarında yardım rekor düzeye ulaştı, maksimum sayıda muhtaç insanlara yemek sağlandı.

Başkurdistan’ın başkenti Ufa’da Er-Rahim Camisi’nin yapımı devam ediyor. Türkiye bu yönde destek veriyor mu? Türk uzmanlar caminin dekorasyon ve iç süsleme çalışmalarında yer almaya hazır mı?

Türkiye şüphesiz büyük ve anıtsal dini mekanların yapımında lider konumunda. Başkurdistan Müslümanları Dini İdaresi, Er-Rahim camisinin yapımındaki karmaşık mimari sorunların çözümüne yardımcı olmaya hazır Türk mimarlar ve inşaat şirketlerinin temsilcileri ile defalarca görüştü. Caminin iç dekorasyon ve süsleme çalışmalarına geldiğimizde bu çalışmalara Türk uzmanları çekmeyi planlıyoruz. Zira Türkler gibi uzmanlar dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Kırgızistan, Kazakistan, Çeçenistan olsun en güzel camiler Türk ustalarının işi. Bu nedenle Başkurdistan da camilerin yapımına Türk uzmanları çekiyor.

Başkurdistan ve Türkiye din adamları arasında deneyim alışverişi var mı?

Daha önce söylediğim gibi, her yıl düzenlenen eğitim programları var. Gerçi koronavirüs salgını yüzünden bazı değişiklikler meydana geldi. Türkiye’de eğitim gören grubumuzu son anda tahliye etmek zorunda kaldık. İmamlarımız her yıl Türkiye’de ileri uzmanlık kurslarından geçiyor. Ayrıca Ramazan aylarında Türk imamlar cumhuriyetimize geliyor. Onlarla çok yakın işbirliğimiz var.

Başkurdistan Cumhuriyeti hükümet ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan bir heyet, 21-24 Eylül 2020’de Türkiye’yi ziyaret edecek. Ziyaretin amacı, Başkurdistan ve Türkiye arasındaki halklar arası ve ekonomik bağları güçlendirmek. Ziyaret sonunda bir dizi anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Programda İstanbul ve Ankara ziyaretleri yer alıyor.

Etkinliğe yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve gazeteciler davet edilirken davet ve akreditasyon için Başkurdistan Türkiye Temsilcisi Marat Tansıkkujin’e başvurulabileceği ifade edildi: Tel: +90 537 319 21 26 WhatsApp: +7 926 207 11 28

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