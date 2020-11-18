‘Yunanistan, Türkiye karşısında eşitliği sağlamak için her şeyi yapacak’

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Avrupa Birliği Araştırmaları Bölümü Başkanı Doç. Yuriy Kvaşnin, Yunanistan’ın ABD'den F-35 satın alma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kvaşnin, Sputnik’e açıklamasında Doğu Akdeniz bölgesinde artık silahlanma yarışının başladığını belirterek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son iki yıldır çok düşük seviyede yer alıyor. Belki de Kardak krizinin meydana geldiği 1996’dan bu yana en düşük seviyede. Bu nedenle gerçekten de Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tırmanması yönünde belli bir eğilim var. Ama bence bu tırmanmanın sonucu büyük oranda diğer aktörlerin bu uluslararası çelişkiler düğümünde nasıl bir tutum sergileyeceğine bağlı. Doğu Akdeniz’deki sorunlardan bir süreliğine uzaklaşan ABD’yi kastediyorum. Son aylarda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron şahsında Yunanistan’ın fiili müttefiklerinden biri olarak öne çıkan Fransa’yı kastediyorum. Bir de çok daha ölçülü bir duruş sergileyen ve tırmanmayı önlemek amacıyla tarafları uzlaştırma yönünde dürüst bir komisyoncu olarak hareket etmeye çalışan Almanya’yı kastediyorum."

"Yunanistan’ın askeri doktrinine göre, bu ülkenin en önemli birlik türleri hava kuvvetleri ve filodur. Kara kuvvetleri anlamında Türkiye’nin Yunanistan’dan çok üstün olduğu tamamen açık. Yunanistan, kara saldırı silahları alanında silahlanma yarışına girmek için yeterli insan ve askeri imkanlara sahip değil. Ama deniz ve hava kuvvetleri anlamında, Yunanistan, komşu Türkiye ile stratejik karşı durmada az da olsa eşitlik sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacak."

Yunanistan’ın, gayri safi yurtiçi hasılaya kıyasla en yüksek askeri harcamalara sahip ülkelerden biri olduğuna işaret eden Kvaşnin, sözlerini şöyle sürdürdü:

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