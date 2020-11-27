Vatan Partisi’nden, Almanya Büyükelçiliği önünde İrini Operasyonu protestosu

Avrupa Birliği’nin (AB) İrini Operasyonu’nda görevli bir Alman firkateyninin, 22 Kasım’da Libya'ya silah taşındığı iddiasıyla Türk yük gemisi Rosaline A’yı durdurması ve arama yapması, Vatan Partisi tarafından Almanya Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Vatan Partisi’nin gençlik kolları Öncü Gençlik tarafından düzenlenen protestoda, polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Grup adına açıklamayı yapan Öncü Gençlik Genel Sekreteri Ferdi Tanhan, Almanya’yı ve diğer AB ülkelerini Türkiye’ye karşı yapılan operasyona karşı kınadı. Üzerinde korsan simgesi olan bir AB bayrağı da açan Vatan Partililer, sık sık sloganlar atarak tepkisini gösterdi.

Tanhan, açıklamasında “Yunan kaptanlı Alman fırkateyni askerlerinin Türk ticaret gemisine silah zoruyla çıkması bir işgal girişimidir” dedi. Türk bayrağının dalgalandığı bir gemiye Türkiye’nin izni alınmadan çıkılmasını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiren Tanhan, olayın ‘ikinci çuval vakası’ olduğunu öne sürdü.

Vatan Partisi'nin Almanya Büyükelçiliği'nin önünde düzenlediği protesto © Sputnik / Turan Salcı

Vatan Partisi'nin Almanya Büyükelçiliği'nin önünde düzenlediği protesto © Sputnik / Turan Salcı 1 / 2 © Sputnik / Turan Salcı Vatan Partisi'nin Almanya Büyükelçiliği'nin önünde düzenlediği protesto

Tanhan, ayrıca, “Bu haydutluklarından sonra Avrupa Birliği’nin ismi ve bayrağı değişmelidir. Onların isimlerini kulaklarına Almanya Büyükelçiliği önünden haykırıyoruz. Avrupa Birliği değil Avrupa Korsanlar Birliği. İşte bayraklarını da buraya getirdik. Yıldızların arasındaki kuru kafa, Avrupa’nın parlayan çürümesine de çok iyi bir sembol olmuştur. Yeni bayrakları ve isimleri hayırlı, uğurlu olsun” diyerek açılan bayrağı gösterdi.

Tanhan; ABD, Yunanistan, Fransa gibi ülkelere de Türkiye’ye karşı uygulamalarından dolayı tepki gösterdi.

‘Türk Deniz Kuvvetleri, Rus, Çin ve İran donanmasıyla tatbikat yapmalı’

Türkiye’nin bir yanıt vermesi gerektiğini belirten Tahnan, “Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetleri’nin Rus, Çin ve İran donanmasıyla Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat yapması hain girişimleri bozguna uğratacak en büyük çözümdür. Türkiye, Karadeniz, Hazar, Akdeniz, Kızıl Deniz ve Umman Denizi’ne uzanan tek cephede bütünsel bir strateji kurmak zorundadır. Vatan Partisi’nin Karadeniz Akdeniz Dostluk ve Barış Planı, bu açıdan ele alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

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