Almanya Savunma Bakanlığı, arama yapılan Türk gemisinde yasak malzeme bulunmadığını açıkladı

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Thiels, Akdeniz'de Türk gemisinde dün yapılan aramaya ilişkin geminin yükünde yasak olan herhangi bir malzeme bulunmadığını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, dün Bingazi'ye 200 kilometre mesafede İrini operasyonu kapsamında görev yapan 'Hamburg' firkateyninin Türk bandralı 'Rosaline A' adlı yük gemisinde yaptığı aramaya ilişkin bilgi verdi.

Geminin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenildiğini ifade eden Thiels, arama görevinin Roma'daki İrini Operasyon Merkezi'nden verildiğini kaydetti.

Bu gibi durumlardaki süreci anlatan Thiels, "Firkateyn burada uygulayıcı unsurdur. Firkateynde hangi geminin aranacağı yönünde karar verilmiyor. Operasyon yönetimi, koşulları inceliyor ve ardından 'Bu gemi şimdi incelenmelidir' diyor" ifadelerini kullandı.

Thiels, şüphe durumunda gemide daha fazla inceleme yapılabildiğini, arama yapılması için geminin bandıralı olduğu ülkenin de onayının gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 4 saat içinde aramaya itiraz edilmemesi durumunda bunun aramaya onay verildiği anlamına geldiğini ifade eden Thiels, "Bildiğimiz kadarıyla dün de böyle oldu. Ayrıntılar konusunda Roma'daki Operasyon Merkezi'ne müracaat etmeniz lazım" dedi.

Gemideki mürettebatın iş birliği içinde davrandığını ve tüm imkanları sunduğunu aktaran Thiels, Türkiye'nin daha sonra gemide arama yapılmasına itiraz ettiğini açıklamasının ardından gemideki aramanın durdurulduğunu kaydetti.

Thies, "Aramalar durdurulana kadar geminin yükünde yasak olan hiçbir malzeme bulunmadı" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse de tüm prosedürün doğru şekilde işlediğini kaydetti.

Sözcüsü Sasse, Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'na katılan tüm ülkelerin Libya'ya yönelik silah ambargosuna uyması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'den tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

2️⃣Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekât çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 23, 2020

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da gemiye müdahalenin Türkiye’nin rızası olmadan yapıldığını öne sürerek "İrini operasyonu, taraflı bir operasyondur. Darbeci Hafter'e gelen silah desteklerini denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır" ifadelerini kullanmıştı.