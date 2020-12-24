İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu’dan ‘Uber’ açıklaması: Yargı yoluna başvuracağız

Geçen yıl hem web sitesine hem de uygulamasına erişim engeli getirilen Uber hakkında İstinaf Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, ilk derece mahkemesinin aldığı kararı hatalı buldu ve Uber'e erişim engelini kaldırdı.

Uber’in Türkiye pazarındaki faaliyetlerine en büyük tepki taksicilerden gelmişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, istinaf mahkemesinin kararını Sputnik’e değerlendirdi.

Aksu, karara karşı olduklarını belirterek “Önceki senelerdeki gibi eylem yapmayacağız. Yargı yoluna başvuracağız ve sadece hukuk alanında hakkımızı arayacağız” dedi.

İstinaf Mahkemesi’nin kararındaki büyük özel araçlarla taşımacılığın haksız rekabete yol açtığı ifadesine dikkat çeken Aksu, yeni kararla ancak T plakalı ticari taksilerin uygulamayı indirerek Uber taşımacılığı yapılabileceğini söyledi.

Aksu, siz bu durumda neden karşı çıkıyorsunuz sorumuza ise “Yurt dışı menşeili bu firmanın çalışmaması, milli ve yerli olması lazım” diye yanıt verdi.

Uber’den açıklama

Uber Global sözcüsü ise “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf Mahkemesi, Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz” demişti.

Uber, İstanbul’da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline gelmiş ve Türkiye’de 4.5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştı. Erişim engelinin kalkması ile Uber uygulamasında UberTaksi hizmeti sunulabilecek. Uber uygulaması İstanbul’da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından hali hazırda kullanılmıştı. Taksiciler dışında VIP olarak tanımlanan araçlarla taşımacılık yapanlar da olmuştu.

Ne olmuştu?

Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti. Taksicilerin de Uber kullanmasına rağmen korsan faaliyet olarak belirlenen Uber, Türkiye'de yasaklanmıştı. Ticari taksilerin de yolcu bulmak için kullandığı Uber 2010 yılından bu yana hizmet gösteriyor ve toplamda 15 milyardan fazla yolculuğa erişti. Uber, 66 ülkede 700'den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlıyor.

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