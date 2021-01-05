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    Soyer: Pandemi nedeniyle uluslararası turizm yüzde 80’e varan düşüş yaşandı, turizm işletmecisi risk altında

    © Fotoğraf : İzmir Büyükşehir Belediyesi
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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nın basın toplantısında “2020 yılında pandemi nedeniyle uluslararası turizmde yüzde 60 ile 80 arasında düşüşler yaşandı. Bugün yüzlerce turizm işletmecisi çok büyük risk altında” dedi.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer, turizm işletmecilerinin zor durumda olduğunu ve pandemi sebebiyle uluslararası turizmde yüzde 80’e varan düşüş yaşandığını söyledi. 25-27 Şubat tarihinde düzenlenecek olan 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'nın basın toplantısında konuşan Soyer, fuarın pandemi sebebiyle zarar gören turizm sektörünü canlandıracağını da aktardı. 

    Soyer “Dijital bir platform olması yönüyle de pandemi sonrası en büyük zararı gören sektörlerden biri olan turizm sektörünü canlandıracak ve ülkemizde bundan sonra gerçekleştirilecek turizm fuarları açısından yepyeni bir bakış açısı sunacak. 2020 yılında pandemi nedeniyle uluslararası turizmde yüzde 60 ile 80 arasında düşüşler yaşandı. Bugün yüzlerce turizm işletmecisi çok büyük risk altında. Buna turizmin etkilediği sektörleri de eklersek başka birçok sektörün aynı riski taşıdığını söyleyebiliriz dedi.  

    ‘İzmir’in pandemi sonrası değişimi fırsata çeviren bir şehir olması için hazırlıyoruz’ 

    İzmir’i pandemi sonrası döneme hazırladıklarına işaret eden Soyer “Doğayla uyumlu yaşam ve sürdürülebilir turizm perspektifimizin İzmir’de turizm sektörüne büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar bunun göstergesi. Pandemi sonrası dönemde İzmir’in değişimin kenarında değil içinde yer alıp değişimi fırsata çeviren bir şehir olması için çalışıyoruz” dedi. 

    Soyer “Yeni normalleşme döneminde dediğimiz dönemde rekabet çok daha artacak, çok daha keskinleşecek, pasta küçüldüğü için çok daha büyük bir rekabet yaşanacak. İşte tam bu noktada İzmir ve Türkiye üzerinde ortak çalışma tüm bu dinamiklerin aralarındaki rekabeti geride bırakarak çok daha sıkı bir iş birliğine, çok daha güçlü bir dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. 

    Fuar Patara yılı teması ile düzenlenecek

    Soyer’in tanıtım toplantısında söz aldığı bu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ortaklığında, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası (İZTO), TÜROFED ve İzmir Vakfı'nın desteklediği düzenleniyor. 

    Şubat ayındaki fuar, 2020 yılının Patara yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle bu yıl Patara Antik Kenti temasıyla ve pandemi sebebiyle ilk kez sanal olarak gerçekleşecek.

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    Etiketler:
    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İZFAŞ, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Turizm, 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, Koronavirüs, pandemi, Burcu Okutan
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