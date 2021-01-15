Kayıt
12:48 15 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Mısır tarlası, çiftçi

    Uzmanlar, mısır fiyatındaki artıştan endişeli

    © İHA
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1043290207_0:67:1201:742_1200x675_80_0_0_39606f4b32457df08ecc688510f810fa.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202101151043583276-uzmanlar-misir-fiyatindaki-artistan-endiseli/

    Başta Arjantin olmak üzere önemli mısır üreticisi ülkelerin mısır ihracatını azaltması ya da durdurması sebebiyle son 15 günde mısır fiyatları periyodik olarak artmaya başladı.

    Türkiye, 2020 yılında 6,5 milyon ton mısır üretimi gerçekleştirdi. Ancak yılda 8.5 milyon ton civarında mısır tükettiği için aradaki fark ithalatla kapatılmaya çalışıldı.

    Mısır şu an 1.688 ton/TL’den alıcı buluyor. Uzmanlar ise artış durmazsa hasat döneminde görülen 1.900-2.000 TL/ton fiyatlarına tekrar ulaşılabileceğini söylüyorlar.

    Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ve Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Cumali Doğru da mısır fiyatlarında yaşanan artışı Sputnik’e değerlendirdi.

    'Hayvancılıkla uğraşan çiftçileri zor durumda'

    Son dönemde yaşanan kuraklığa dikkat çeken Soylu, "Kuraklık riski, pandemi nedeniyle en önemli mısır üreticisi ülkelerden Arjantin’in ihracatı durdurması, Ukrayna'nın ise frene basması, dünya piyasalarındaki fiyatları yükseltti. Şu anda Türkiye’ye liman teslimi 260 dolar civarında” dedi.

    Soylu, Türkiye’de önemli miktarda mısır üretildiğini fakat son 10-15 yıldır modern hayvancılığa geçişle birlikte fabrika yemine olan talebin artırdığını belirtti. Mısır fiyatları arttıkça yem fiyatlarının da arttığını aktaran Soylu, bunun da hayvancılıkla uğraşan çiftçileri zor duruma düşürdüğünü söyledi.

    TMO fiyat artışına karşı ne yapmalı?

    Sputnik’in sorularını yanıtlayan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Cumali Doğru da mısırın fiyatının artmasının, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yanı sıra mısır tarımı yapan çiftçileri de mağdur ettiğini kaydetti.

    Yıl içerisinde üretilen toplam mısır miktarının bir milyon tonunun nişasta sektöründe, az bir miktarının ham yağ sektöründe, geri kalan kısmının ise mısır işleyen yan sanayide kullanıldığını ifade eden Doğru, ‘TMO’nun açıkladığı fiyat çiftçiyi mağdur etti’ dedi.

    TMO’nun mısırın fiyatını Ağustos ayında 1.325 lira olarak açıkladığını fakat dünyada mısır piyasasının yükselmesine rağmen aynı fiyatta kaldığını söyleyen Doğru, “Bu fiyatın dünyadaki fiyatlara göre güncellenmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde TMO’ya mısırını veren çiftçi mağdur oldu” diye konuştu.

    Doğru, TMO’nun fiyat artışına karşı yapabileceklerini ise “İlk olarak depodaki mısırların tamamı yem sanayi için satışa sunulabilir. İkincisi ise TMO’nun kendi depoları için ithal ettiği mısırları yem sanayi için uygun bir fiyatla satılabilir” diye sıraladı.  

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    çiftçilik, çiftçiler, tarım ürünü, Tarım, Mısır
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kasabada kedilere özel, bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanları da yapıldı. 2017 yılında alanın genişliği 20 dönüme çıkarıldı. Sokak kedileri, tesise getirilerek önce kısırlaştırılıp ardından alışma dönemini geçirecekleri bölüme yerleştirilip ihtiyaçları karşılanmaya başlandı.
    Samsun’da 150 nüfuslu ‘kedi kasabası’
    Karikatür
    İran'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye diyalog mesajı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet