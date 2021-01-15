Uzmanlar, mısır fiyatındaki artıştan endişeli

Başta Arjantin olmak üzere önemli mısır üreticisi ülkelerin mısır ihracatını azaltması ya da durdurması sebebiyle son 15 günde mısır fiyatları periyodik olarak artmaya başladı.

Türkiye, 2020 yılında 6,5 milyon ton mısır üretimi gerçekleştirdi. Ancak yılda 8.5 milyon ton civarında mısır tükettiği için aradaki fark ithalatla kapatılmaya çalışıldı.

Mısır şu an 1.688 ton/TL’den alıcı buluyor. Uzmanlar ise artış durmazsa hasat döneminde görülen 1.900-2.000 TL/ton fiyatlarına tekrar ulaşılabileceğini söylüyorlar.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ve Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Cumali Doğru da mısır fiyatlarında yaşanan artışı Sputnik’e değerlendirdi.

'Hayvancılıkla uğraşan çiftçileri zor durumda'

Son dönemde yaşanan kuraklığa dikkat çeken Soylu, "Kuraklık riski, pandemi nedeniyle en önemli mısır üreticisi ülkelerden Arjantin’in ihracatı durdurması, Ukrayna'nın ise frene basması, dünya piyasalarındaki fiyatları yükseltti. Şu anda Türkiye’ye liman teslimi 260 dolar civarında” dedi.

Soylu, Türkiye’de önemli miktarda mısır üretildiğini fakat son 10-15 yıldır modern hayvancılığa geçişle birlikte fabrika yemine olan talebin artırdığını belirtti. Mısır fiyatları arttıkça yem fiyatlarının da arttığını aktaran Soylu, bunun da hayvancılıkla uğraşan çiftçileri zor duruma düşürdüğünü söyledi.

TMO fiyat artışına karşı ne yapmalı?

Sputnik’in sorularını yanıtlayan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Cumali Doğru da mısırın fiyatının artmasının, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yanı sıra mısır tarımı yapan çiftçileri de mağdur ettiğini kaydetti.

Yıl içerisinde üretilen toplam mısır miktarının bir milyon tonunun nişasta sektöründe, az bir miktarının ham yağ sektöründe, geri kalan kısmının ise mısır işleyen yan sanayide kullanıldığını ifade eden Doğru, ‘TMO’nun açıkladığı fiyat çiftçiyi mağdur etti’ dedi.

TMO’nun mısırın fiyatını Ağustos ayında 1.325 lira olarak açıkladığını fakat dünyada mısır piyasasının yükselmesine rağmen aynı fiyatta kaldığını söyleyen Doğru, “Bu fiyatın dünyadaki fiyatlara göre güncellenmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde TMO’ya mısırını veren çiftçi mağdur oldu” diye konuştu.

Doğru, TMO’nun fiyat artışına karşı yapabileceklerini ise “İlk olarak depodaki mısırların tamamı yem sanayi için satışa sunulabilir. İkincisi ise TMO’nun kendi depoları için ithal ettiği mısırları yem sanayi için uygun bir fiyatla satılabilir” diye sıraladı.

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