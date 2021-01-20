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    Joe Biden

    Emekli Korgeneral Pekin: Biden yönetimi daha göreve başlamadan Türkiye’yi tehdit ediyor

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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    Konu:
    ABD başkanlık seçimleri (97)
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    Joe Biden'ın göreve başlamasına saatler kala ABD’den Türkiye’ye yönelik açıklamalar yeni dönemin sinyallerini verdi. Blinken’ın, “sözde stratejik ortak” ifadesini kullanması da dikkat çekti. Bliken’in bu açıklamaları ise “Peki, ABD bugüne kadar Türkiye’ye stratejik bir müttefik gibi mi davrandı” sorusunu gündeme getirdi.

    ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki oturumda adaylığının onaylanmasından önce senatörlerin sorularını yanıtladı ve Biden yönetiminin Donald Trump'ın ardından nasıl bir yol haritası izleyeceğini anlattı.

    Blinken, Türkiye ve S-400'lerle ilgili bir soruya, "CAATSA yaptırımları denen maddelere baktım. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin S-400'leri alması kabul edilemez" diye cevap verdi. Yeni bakan adayı, CAATSA yaptırımlarının sonuçlarını takip edip "ondan sonra daha fazla bir şey yapmaya gerek olup olmadığına karar vereceklerini" dile getirdi. 

    Antony J. Blinken
    © REUTERS / POOL
    Biden'ın dışişleri bakanı adayı Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez

    Reuters’in aktardığına göre Blinken ayrıca “Stratejik daha doğrusu sözde stratejik bir partnerinizin Rusya’daki en büyük stratejik rakiplerinizle aynı çizgide olması fikri kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

    ‘Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir’

    Blinken’in bu açıklamasını eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Sputnik’e değerlendirdi.

    Pekin’e göre, ABD için önümüzdeki dönemde en önemli konulardan biri S-400 olacak.

    Blinken’in bu açıklamasını “ABD’nin Türkiye ile S-400’ler üzerine ortak bir çalışma grubu kurulması fikrinde olmadığını açık ve net bir şekilde görüyoruz” şeklinde yorumlayan Pekin, “Biden yönetimi daha göreve başlamadan alenen Türkiye’yi tehdit ediyor” dedi.

    Pekin, Blinken’in açıklamasından anlaşıldığı üzere, ABD’nin uyguladığı CAATSA yaptırımlarının Türkiye üzerindeki etkisini değerlendireceğini ve gerekirse yeni yaptırımları gündeme alabileceğini de ekledi.

    ‘ABD, Türkiye’yi hep ‘sözde stratejik ortak’ olarak gördü’

    Blinken’in, Türkiye için “sözde stratejik ortak” ifadesini kullanmasını da değerlendiren Pekin, “ABD Türkiye’yi kendi sözünden çıkmayan bir ülke olarak görmek istiyor” dedi ve şöyle devam etti: 

    Beyaz Saray'ı terk eden Donald Trump - Melania Trump kendilerine eşlik eden aile üyeleriyle birlikte Andrews Hava Üssü'nde
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    ABD’nin müttefiklik anlayışında eşit iki ülke yok. ABD’nin çıkarları var, o çıkarlara Türkiye’nin uyması gerekiyor. Türkiye’nin aleyhine olsa bile uyması gerekiyor. O yüzden ‘sözde stratejik ortak’ sözünü kullanıyorlar. ‘Sözde stratejik ortak’ derken aslında ‘müttefik değil’ diyorlar. Türkiye 70 yıldır NATO’da olmasına rağmen ABD, Türkiye’yi hep ‘sözde stratejik ortak’ ve hep kapının dışında olarak gördü. Onun çıkarlarına hizmet ettiğimiz sürece sorun yok.”

    Emekli Korgeneral Pekin, ABD’nin Türkiye’yi ‘müttefikten çok karşıt bir güç gibi hareket etmek’le suçlamasının altında ise aslında asıl tehdidin onlardan gelmesi olduğunu söyledi:

    “ABD öncülüğünde Suriye’de, Türkiye’ye karşı bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Kıbrıs konusunda karşımızdalar. Doğu Akdeniz ve Libya’da Türkiye’ye karşı örgütleniyorlar. Türkiye bunları dile getiriyor.”  

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Konu:
    ABD başkanlık seçimleri (97)
    Etiketler:
    Antony Blinken, Donald Trump, Joe Biden, ABD seçimleri, Rusya, S-400, ABD
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