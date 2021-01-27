Güney Kafkasya'da kara güzergahlarının yeniden açılması: Sorunlar ve beklentiler

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları 30 Ocak'ta Moskova’da bir araya gelecek. Görüşme sırasında, biri Nahçıvan'ı Azerbaycan'a, diğeri Ermenistan'ı Rusya'ya bağlayan iki demiryolu projesi üzerinde durulacak.

Bölgenin kalkınması açısından bu demiryolu projeleriyle ilgili beklentiler nelerdir?

Karadeniz-Hazar Bölgesi Politik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Direktörü, Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün (İMEMO RAN) kıdemli araştırma görevlisi Dr. Viktor Nadein-Raevskiy, Sputnik'e yaptığı açıklamada, bu projelerin hayata geçirilmesinin Azerbaycan ve Ermenistan'a yararlı olmanın yanı sıra, genel olarak tüm bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Azerbaycan'ın Nahçıvan ile bağlantısının bugüne kadar sadece İran toprakları veya hava yoluyla gerçekleştirildiğini anımsatan Nadein-Rayevskiy, doğrudan kara bağlantısının Bakü'ye doğrudan fayda sağlayacağını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak bu proje Ermenistan’ın da yararına. Azerbaycan üzerinden Rusya ve Ermenistan arasındaki yolların yeniden açılması son derece önemli. Çünkü bu, Gürcistan üzerinden geçen ya da Abhazya üzerinden yeniden açılması planlanan ve Gürcülerin sürekli karşı koyduğu karayollarından farklı olarak çok daha güvenli bir güzergah. Bu sorun, Ermenistan’ın ihracatını ve ithalatını ciddi bir şekilde frenliyordu. Böylece yeniden açılacak olan koridorlar hem Ermenistan’ın kalkınmasına yardımcı olacak hem de Azerbaycan için son derece yararlı. Zira bunun transit ücreti, servis personeli ve birçok diğer hususları var. Yük trafiğindeki artış her zaman istihdamda artışa yol açıyor, bu da genel olarak bölge ekonomisinin aktif olarak gelişmesine yardımcı oluyor."

Kafkasya'daki yeni kara koridorlarından aktif olarak Türkiye’nin de yararlanacağını söyleyen Rus uzman, Türkiye'nin 'Ermeni kaması' üzerinden Türk dünyası ile doğrudan kara bağlantısına sahip olacağını kaydetti.

Aynı zamanda bu projeler hayata geçirildiği sırada çözülmesi gereken bazı altyapı sorunlarına da işaret eden Nadein-Rayevskiy, şöyle devam etti:

"Büyük bir iş başlatılıyor. Konunun ticari kısmı, bu koridorlardan yönlendirilecek yük trafiğine bağlı olacak. Kafkasya ülkelerinin sahip olduğu altyapının şu anda böyle yük trafiğine tamamen hazır olduğunu sanmıyorum. Bu anlamda özellikle de Ermenistan’ın durumu iyi olmaktan uzak. Ayrıca büyük ihtimalle Ermenistan’ın, demiryolları yapacak parası da yok. Bildiğim kadarıyla eskiden demiryolu vardı, ama şu anda birçok yerde raylar sökülmüş durumda."

Projelerin hayata geçirilmesi ve geleceğinin ilgili tarafların davranışına bağlı olduğunu kaydeden uzman, "Bu projelerin başarıya ulaşmasının ön koşullarından biri tarafların yükümlülüklerine bağlı kalması. Güzergahların gelecekteki gelişimi birçok açıdan güvenliğine bağlı olacak. Gönül isterdi ki, güvenlikten Rusya sorumlu olsun. Çünkü hiçbir tarafa bağımlılığı yok ve her iki tarafa neredeyse eşit mesafede yer alıyor. Rusya, bir arabulucu olarak da olası sorunları çözme yeteneğine sahip. Projelerin uygulanması sırasında provokasyonların olmaması çok önemli" ifadelerini kullandı.

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