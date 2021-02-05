AK Partili Can: Anayasa Mahkemesi bir avukata vekâlet versin

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili olarak ikinci kez “ihlal kararı” vermesi ile başlayan tartışmalar sürüyor. Özellikle teamüllere aykırı olarak kararın birer örneğini çeşitli kurumlara gönderilmesi özellikle iktidar kanadında tepkiyle karşılandı.

Kararın bir örneğinin gönderildiği kurumlardan biri de TBMM oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise “AYM'nin TBMM'ye nasihatte bulunması, öğüt vermesi yetki aşımıdır” diyerek AYM’nin tavrını eleştirdi.

AYM’nin Berberoğlu kararını Sputnik’e değerlendiren AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanvekili Ramazan Can da Yüksek Mahkeme’nin tavrına tepki gösterdi.

‘Talebi TBMM’ye Adalet Bakanlığı gönderecek’

Can, “Anayasa Mahkemesi gerekçe olarak dokunulmazlığın kaldırılmasını gösteriyor. 14. Ağır Ceza Mahkemesi iade-i muhakeme karar verdiğinde durma kararı vermiş oluyor ve yargılamayı yeniden başlatıyor. Bu şekilde ilgili talep Adalet Bakanlığı’na gelecek ve Adalet Bakanlığı da TBMM’ye gönderecek” dedi.

14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kesinleşmiş kararın bozulduğu görüldükten sonra kararın TBMM Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu’na havale edileceğini belirten Can, süreci devamını şöyle özetledi:

“Bu karma komisyon da bu gündemle toplanacak ve dokunulmazlığın kaldırılması veya ertelenmesi kararı verecek. Neticede bu karar da TBMM Genel Kurulu’na gelecek ve oylanacak. Eğer dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse 14. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamasına kaldığı yerden devam edecek” dedi.

‘Hukukta kin olmaz’

Anayasa Mahkemesi’nin daha önce uygulanmayan kararını anımsatan Can, “hukukta kin olmaz” dedi ve ekledi:

“Anayasa Mahkemesi ‘benim kararım neden uygulanmıyor’ diye sağı solu ayağa kaldıramaz. TBMM, Anayasa Mahkemesi’nin talimatlarını yerine getirme organı da değildir. Anayasa Mahkemesi olayı şahsileştirmemeli, bireysel başvuruda hak ihlali tespitini yapıp noktayı koymalı. Hukuksuzluk, hukuksuzlukla giderilemez” dedi.

AYM’nin kararı uygulanmadığı için takipçisi olmasına karşı çıkan AK Partili Can, tepkisinin dozunu daha da artırıyor:

“Mademki benim kararlarım uygulanmıyor diye takipçisi oluyor, onlara tavsiyem bir avukata vekâlet versinler. O avukat, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını takip etsin ve uygulanmadığı noktada yasal yollara müracaat etsin. Böyle bir yöntem onlar için daha şık olurdu.”

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.