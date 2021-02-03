Berberoğlu için gerekçeli karar: 'AYM tarihinde bir ilk'

Anayasa Mahkemesi'nin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için verdiği 2. ihlal kararının gerekçesini açıkladı. Mahkemenin kararını duyuran eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Yüksek Mahkeme'nin kararı TBMM, Adalet Bakanlığı ve HSK'ya da gönderdiğine dikkat çekerek "Yargı reformuna buradan başlayın!" dedi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için ikinci kez hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gerekçeli kararda, Enis Berberoğlu'na ilişkin hak ihlali kararının gereklerini yerine getirmeyen ilk derece mahkemesi sert ifadelerle eleştirildi.

Kararda, "Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının sorgulanması ve kararın gereğinin yerine getirmemesinin hukuki güvenlik ilkelerine açık ve ağır bir aykırılık teşkil ettiği" vurgulandı.

Yarkadaş: Yargı reformuna buradan başlayın

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise AYM'nin kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AYM'nin 37 sayfalık kararı, tarihinde belki de ilk kez TBMM, Adalet Bakanlığı ve HSK'ya da gönderdiğini belirten Yarkadaş, "Bunun anlamı şu; mesai başladığı andan itibaren bu kurumların harekete geçmesi ve Berberoğlu'nun derhal vekilliğe dönmesi gerekiyor. Yargı reformuna buradan başlayın!" ifadelerini kullandı.

2- AYM, 37 sayfalık kararı, tarihinde belki de ilk kez TBMM, Adalet Bakanlığı ve HSK'ya da gönderdi. (F fıkrası) Bunun anlamı şu; mesai başladığı andan itibaren bu kurumların harekete geçmesi ve Berberoğlu'nun derhal vekilliğe dönmesi gerekiyor. Yargı reformuna buradan başlayın! — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) February 3, 2021

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