Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Karadeniz MS Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi ‘MS hastaları Kovid-19 aşısı olabilir mi’ sorusunu cevapladı. Terzi, bu hastalığı sahip olan kişilerin koronavirüs aşısı olabileceğini ancak zamanlamanın iyi ayarlanması gerektiğini belirtti.

Karadeniz Multipl Skleroz Derneği’nin düzenlediği basın toplantısında, MS hastalarının Kovid-19 ve diğer kısıtlılıklardan ötürü evden çıkamadıkları durumlarda tedavilerini sürdürmek ve hayatlarını kolaylaştırmak için ADAPHA Yapay Zeka ve Yazılım Firması ile birlikte geliştirilen ‘MS Hastalarına Online Rehabilitasyon Projesi’ tanıtıldı.

Toplantıya katılan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi ve ADAPHA Yapay Zeka ve Yazılım Firması Kurucu Başkanı Sema Gül Türk projenin detaylarını aktardı.

‘Geliştirdiğimiz sitede MS hastaları için 6 ayrı kategoride egzersizler var, hastalar hekimlerine danışıp bunları evlerinde uygulayabilir’

Dünyada yaklaşık 3.5 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 80 bin kişiyi etkileyen Multipl Skleroz (MS), beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemini etkileyen kronik bir hastalık olduğundan bahseden Türk, bu hastalıkta fiziksel egzersizlerin önemine değinerek “MS hastalarının Kovid-19 sürecinde evden fizyoterapi programlarını takip edemediklerini, egzersizlerini yapamadıklarını tespit ettik. Egzersizlerini yapamadıkça gelişen hareket kısıtlılıkları, bilişsel fonksiyonlardaki değişimler bizleri bu programı geliştirmeye itti. Animasyon video programlarıyla egzersizleri oluşturmaya başladık, teknolojinin son dönem gelişmelerini kullanmaya çalıştık” dedi ve ekledi:

“Geliştirdiğimiz web sitesinde MS hastalarının evde uygulayabilecekleri egzersiz videolarını yükledik. Sitede aynı zamanda yaşam hikayelerimiz de mevcut. 6 ayrı kategoride egzersiz videolarımız var. Bu egzersizleri yapmadan önce hekimleriyle görüşmüş olup, egzersiz şiddeti ve sıklığının belirlenmesi gerekiyor. Hastalar herhangi bir acı ya da rahatsızlık hissetmesi durumunda veya yorgunluk halinde dinlenmeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Egzersizler olabildiğince hastalara uygun olarak geliştirildi ve çok güzel geri dönüşler aldık.”

Türk ilerleyen zamanlarda MS hastalarına yönelik bir de mobil uygulama geliştirileceğini ekledi.

MS hastaları Kovid-19 aşısı olabilir mi?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Karadeniz MS Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi ise MS hastalarının Türkiye’de uygulanan Kovid-19 aşısını olup olamayacağı sorusunu cevapladı.

Prof. Dr. Terzi “Şu anda Türkiye’de Kovid-19’un aşılama dönemi başladı. An itibariyle Türkiye’de mevcut olan aşının MS hastalarına uygulanması konusunda bir engel görmüyoruz. Ama özellikle kullandıkları ilaçlara göre zamanlamanın iyi yapılması lazım. Aşı vurulamaz demiyoruz, ama bazı ilaçlar için uygun zamanda aşı vurulmasını kendilerine öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

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