Din görevlileri aşıda öncelik istiyor

Koronavirüse karşı Türkiye genelinde aşılama kampanyasında ikinci aşamaya geçildi. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı öncelik listesine göre ilk aşama aşılama da aralıksız sürüyor. Türk Diyanet Vakıf-Sen ise din görevlilerinin de öncelikli aşılanacaklar listesinde yer almasını talep etti.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Sputnik’e yaptığı açıklamada, salgın süresince din görevlilerinin büyük özveri ve gayretle vazifelerini yerine getirdiklerini ifade ederek, kendilerinin öncelikli aşılama listesinde olmamalarını eleştirdi.

Ünal, sendika olarak Sağlık Bakanlığı’na, din görevlilerinin, sağlık çalışanları gibi öncelikli aşılanacaklar listesine alınmaları için dilekçe verdiklerini bildirdi.

‘Toplum sağlığı için biz de aşı listesine alınmalıyız’

Ünal, salgın boyunca Vefa Sosyal Destek Grupları, filyasyon ve izolasyon ekipleri ile İl Salgın Denetim Merkezi’nin (İSDEM) çalışmalarında yer aldıklarını söyledi.

Ünal’a göre, din görevlileri cami, mescit gibi kalabalık ortamlarda bulunuyor ve bu nedenle de aşılama programına öncelikli davet edilen meslekler arasında olmaları gerekiyor.

Hem kendileri hem de toplum sağlığı için bir an önce aşı olmaları gerektiğini aktaran Ünal, “Aşıların yapılması hem kendi sağlığımız açısından hem de namaz kılmaya gelen insanların sağlığı açısından önemli. Kapalı mekânlar olan camilerimizde 5 vakit bulunmak zorundayız. Bizlerin sağlığının korunması demek, toplumumuzun da sağlığının korunması anlamına geliyor” dedi.

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