Rusya Kozmonotluk Federasyonu: Ay'a iniş Türkiye’nin gerçekleştirebileceği bir plan

Rusya Kozmonotluk Federasyonu Başkan Yardımcısı Muhin, Türkiye'nin Rusya'nın yardımıyla uzay devletleri kulübüne girmesinin gerçekleşebilecek bir olasılık olduğuna inandığını, en önemli hususun Ankara'nın isteği ve barışçıl niyeti olduğunu kaydetti.

Rusya Kozmonotluk Federasyonu Başkan Yardımcısı Oleg Muhin, Türkiye'nin 2023 sonunda hibrit roketle Ay'a ulaşarak iniş gerçekleştirmeye, yeni nesil uydular üretmeye ve uzay üssü kurmaya yönelik planlarını değerlendirerek, tüm bunların Türkiye'nin gerçekleştirebileceği hedefler olduğunu dile getirdi.

Muhin, Türkiye'nin Rusya'nın yardımıyla uzay devletleri kulübüne girmesinin gerçek bir olasılık olduğuna inandığını, en önemli hususun Ankara’nın isteği ve barışçıl niyeti olduğunu ifade etti.

Rus yetkili, "Uzay araçları günümüzde birçok görevi yerine getiriyor. Günümüzün modern teknolojileri, birçok ülkenin kozmonotikle uğraşmasına imkan tanıyor. Birçok ülke kendi roketlerini yaparak, kendi uydularını fırlatıyor. Bu nedenle Türkiye'ye ancak iyi şanslar dileyebiliriz. İnşallah her girişiminde başarılı olur ve uzay devletleri kulübüne girer. Rusya, cihaz ve teknolojilerden uydu ve roketlere kadar Türkiye'ye birçok konuda yardımcı olabilir. Asıl mesele, Türkiye'nin kozmonotiğini sözlerle değil, eylemlerle geliştirme arzusu ve uzayı barışçıl amaçlarla araştırma arzusu olmasıdır. Yardıma gelince, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (UUİ) inşa ederek tüm dünyaya yardım ettiğimiz gibi ona da yardım edeceğiz. Biz, uzay araçları için motor tedarik ederek Amerikalılara da yardım ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin Ay’a iniş, uzay üssü inşa etme ve kendi uydularını geliştirme planlarının da uygulanabilir olduğuna dikkat çeken Muhin, şöyle konuştu:

"Ay’a iniş te, yeni uzay üssü de, tüm bunlar Türkiye için uygulanabilir planlar. Uyduları şimdi öğrenciler bile yapabiliyor. Önemli olan şey, bunun için yeterli kaynak olması, çünkü tüm bunlar için büyük parasal yatırımlar gerekiyor. Türkler tüm bunlar için kaynak ayırmaya hazırsa, elbette ki belirledikleri hedefleri gerçekleştirebilecekler. Rusya ile ortak hareket ederlerse, sorunların çözümü kat kat kolaylaşır, zira bu kesinlikle Türkiye'ye kendi havacılık ve uzay araçlarının kalitesini ve miktarını artırma fırsatı sağlayacak."

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