‘Pandemi, inovasyona olan güveni arttırdı’

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen ve Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği İş ve Yatırımda Küresel Fırsatlar Zirvesi’nde (GOBI) konuşan Türkiye Finans Dijital Bankacılık Pazarlama Yöneticisi Özlem Kaptanoğlu yaptığı konuşmada inovasyonun ne olup olmadığını ve hayatı nasıl kolaylaştırdığından bahsetti.

İnovasyonların negatif yönleri ortaya çıkacak mı?

Kaptanoğlu kendisine sorulan ‘inovasyonlar pozitif getirilerinin yanında, negatif yönleriyle de ortaya çıkacaklar mı’ sorusu üzerine “Robotları rakip görüyoruz aslında ama hayatımızı kolaylaştırmak için geliyorlar. Yapay zeka ile beraber dünyada devam eden bir sürü proje var. Beni ürkütüyor bazen çünkü inovasyonu hayatımızı kolaylaştıran derken ele geçiren bir hale gelir mi düşüncesi bir korku yaratıyor. Bu görüşler tabii 2’ye ayrılıyor. Korkulacak bir şey olmadığını, kontrolün her zaman insanların elinde olacağına inanan bir grup var. Bir de tamamen çok kötü senaryolar yazıp dünyayı ele geçirecekler’ düşüncesinde, özellikle yapay zekalı robotların iletişimleriyle ilgili veriler düştükçe, olabiliyorlar” cevabını verdi.

‘Pandemi sebebiyle bir güven sağlandı, zaman içerisinde daha çok sevip ikna olacağız’

Bu konuda insanların güveninin pandemi sebebiyle hızlı bir şekilde sağlandığına dikkat çeken Kaptanoğlu “Pandemi sebebiyle ister istemez bir güven sağlandı. Daha önce anneme ‘markete gidemiyorsun, artık sadece online alışveriş yapacaksın, kart bilgilerinizi de bir uygulamaya gireceksin’ deseydim muhtemelen ikna edemeyecektim. Bir yıldır evden çalışıyoruz, pandemi öncesi bu söylenseydi hiç inandırıcı olmazdı. Yaşadığımız şartlar ve ihtiyaçlarımız aslında adım adım inovasyonu kullanmaya, inovasyondan faydalanmaya bizi götürecek. 3D printerlar ile organların üretilmesi gibi o kadar güzel gelişmeler var ki, bunları düşündüğümüz zaman daha çok sevecek ve ikna olacağız. Kontrol edilebilir şekilde hayatımıza alacağız. Ama bu zaman alacak, bugünden yarına olacak şey değil. Pandemi bunu en hızlı şekilde hayata geçiren etken oldu” diye konuştu.

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