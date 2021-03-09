Twitch yayıncısı Kemal Can Parlak: 3500 saat Twitch yayını yapmışım, insanlar beni aynaya baktığımdan daha çok gördü

Sputnik’in medya sponsoru olduğu GOBI’ye Twitch yayıncıları Kemal Can Parlak ve Ferit Karakaya katıldı. Parlak “3 bin 500 saat Twitch yayını yapmışım, aynaya baktığımdan daha çok gördü insanlar beni” derken, Karakaya e-spora başlamak isteyenlere tavsiyeler verdi ve ‘ping’ sorununa dikkat çekti.

Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği İş ve Yatırımda Küresel Fırsatlar Zirvesi’ne (GOBI) Twitch yayıncıları ‘Kendine Müzisyen’ Kemal Can Parlak ve ‘Wtcn’ Ferit Karakaya konuk oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen üniversitenin ilk uluslararası öğrenci zirvesi GOBI’de konuşan yayıncılar e-sporun gelişiminden ve twitch hayatından bahsettiler.

‘Her şeyi canlı yayında süzgeçten geçiriyoruz, kamera karşısında çok fazla saatimiz var’

Parlak Twitch yayınlarında her şeyi yayın anında değerlendirmeleri gerektiğine vurgu yaparak “Bir oyun oynarken ne kadar oynarsanız o kadar çok ilerlersiniz. Twitch’te de o kadar çok yayın yapıyoruz ki bin tane 10 dakikalık video çekmiş bir YouTuber’dan çok daha deneyimli olabiliyoruz. Çünkü biz her şeyi canlı yayında süzgeçten geçiriyoruz. Yayın yaparken mesela Ferit (Karakaya) depreme yakalandı, ben kötü haberler aldım. Bunlar olurken 20 bin izleyicimiz ve onlara da hitap etmek zorundasın. Sürekli bir süzgeçten geçirme durumu olması sebebiyle Twitch’in domine ettiğini düşünüyorum. Çünkü kamera karşısında çok daha fazla saatimiz var bizim. Bizde ‘yarım saatlik bir video çektim, bundan çok güzel bir 10 dakika çıkarırım’ gibi bir şey yok. Yayın yarım saatse, yarım saattir” dedi ve ekledi:

“Benim aynaya baktığımdan daha çok gördü insanlar beni. 3 bin 500 saat Twitch yayını yapmışım, ben toplasanız 3 bin 500 saat aynada kendime bakmamışımdır. Onlar benim mimiğimi benden çok daha iyi biliyor. Bu sebeple hissiyatları birebir yaşayabiliyoruz.”

‘Türkiye’nin acilen ‘ping’ sorununa önlem alması gerekiyor’

Karakaya ise Türkiye’deki internet altyapısı sorunlarına dikkat çekti. Karakaya “Türkiye’nin acilen ‘ping’ sorununa önlem alması gerekiyor, altyapı konusunda. Çağımız artık dijital, bilgisayar çağında yaşıyoruz. Türkiye gerçekten e-sporda çok yetenekli oyunculara sahip. Ama maalesef bu önümüzde çok büyük bir engel, ping sorunu. İnternet altyapısının çok acil önlem alınıp geliştirilmesi lazım” dedi.

‘E-spora başlamak isteyenlerin önünde çok engel var’

E-spora başlamak isteyenlere tavsiyeler veren Karakaya “E-spora başlamak isteyenlerin önünde engeller var. En başta bir internet altyapısı sorunu var. İnternet sağlayıcılarının dayattığı yüksek fiyatlar var. Bilgisayarın donanım parçalarının ülkeye dolarla gelmesinden kaynaklı çok yüksek meblağlarla satılması var. İnsanların e-spor konusunda yeterince bilinçlendirilmemesi var. Bu konuda hala çok eskide kaldık. E-spora başlamak isteyenlerin önünde çok engel var ama yeter ki isteyin. Eğer kendinizde bu başarıyı görüyorsanız peşini bırakmayın. Ama bunu derken ‘okulu bırakın, her şeyinizi buna adayın’ demek istemiyorum. Okulunuzu, geleceğinizi bir elinizin altına alın, buna önce hobi olarak başlayın. Eğer iyi gidiyorsanız, devam edin” ifadelerini kullandı.

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