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    Russian tourists from Antalya-Moscow flight leave Sheremetyevo International airport

    ‘Bodrum’a sezonun ilk yabancı uçak seferi Rusya’dan’

    © Sputnik / Валерий Мельников
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202104101044241971-bodruma-sezonun-ilk-yabanci-ucak-seferi-rusyadan/

    Kovid-19 sebebiyle oldukça kısıtlanmış olan turizm sektörü, nisan ayı itibariyle Türkiye’de açılmaya başlıyor. Bodrum’a sezonun ilk yabancı seferi iniş yapacak. Vnukovo’dan, Milas’a gelecek uçakta 212 Rus turist olacak. TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu ise “Uçuşlar sezon boyunca artarak devam edecek” dedi.

    Nisan ayı itibariyle Türkiye’nin güneyinde yaz sezonu yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle turizm sektörü oldukça sekteye uğramış durumda.

    Rus turistlerin en çok tercih ettiği tatil yerlerinden biri olan Türkiye’ye ise Rusya’dan uçak seferleri başlıyor. TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, yarın 12.35’te Milas Havalimanı’na sezonun ilk uluslararası uçağı iniş yapacak. Vnukovo’dan gelecek olan 212 Rus turiste karşılama töreni de düzenlenecek.

    ‘Bu sene Bodrum’da 260 bin civarında Rus turist bekliyoruz’

    Sputnik'in sorularını yanıtlayan Kayaoğlu, sezonun ilk uçağının olması sebebiyle mutlu olduklarını vurgulayarak, "Son 3 yıla kadar Bodrum Rusların çok rağbet ettiği bir yer değildi. Rus vatandaşlarında ciddi bir artış görüyoruz. Hem Rus hem de Ukrayna tarafından çok ciddi bir artış var. Bu sene 260 bin civarında Rus yolcu bekliyoruz. Bu bilgiyi bize Anex Tour verdi. Anex Tour ise Türkiye’deki en büyük tur operatörü, Antalya’yı Antalya yapan operatör. Daha önce Bodrum’da yoklardı. 3 sene önce geldiler. Geldiklerinden bu yana, açtıkları 5 bin kapasiteli otellerle Rus yolcularında ciddi bir artış oldu. Bu gelişmeden çokça mutluyuz. İnşallah Rus vatandaşlarımızı daha çok görürüz Bodrum’da" ifadelerini kullandı.

    ‘Uçuşlar artarak devam edecek’

    Kayaoğlu, “Yarın Boeing 757-200 uçağıyla 212 Rus vatandaşı Milas’a inecek. Dolayısıyla Rus turistleri şehrimizde göreceğiz. Vnukovo, Moskova, Şeremetyevo veya Ukrayna’da Kiev’den direkt uçuşlar olacak. Buraya dünyanın her yerinden yaz ayları boyunca direkt uçuş yapıyorlar. Kademeli başladığı için Rusya’dan Nisan ayında 60 uçağımız olacak. Mayıs’ta, mesela 350 uçağımız olacak. Haziran’da 1500 uçağımız var. Temmuz-Ağustos’ta 3000 uçağımız var. Bu şekilde artarak gidiyor. Bu sebeple tam bir rakam vermek mümkün değil” diye konuştu.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    sefer, Kovid-19, Koronavirüs, Turizm sektörü, yaz sezonu, Rus turistler, Bodrum, TAV Havalimanlari Holding, İclal Kayaoğlu
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