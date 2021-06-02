Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında son durum ne?

Akkuyu Nükleer İnşaat Birimi Başkanı Denis Sezemin, Sputnik’in medya partnerliğini üstlendiği 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi. Akkuyu Nükleer Santrali oturumunda konuşan Akkuyu NGS yetkilisi Sezemin, inşaatın durumu hakkında bilgi verdi.

Rosatom’un ana sponsor olduğu etkinlikte konuşan Sezemin “Akkuyu Nükleer şirketi burada tasarım, donanım, inşaat ve işletmeden sorumlu kuruluş olarak devreye girdi. Bu kapsamda Akkuyu’da kullanılan sistemler halihazırda Rusya’da başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Burada Türkiye’nin yüzde 10’luk elektrik ihtiyacının karşılanması öngörülmektedir. Bizim inşa ettiğimiz nükleer santral şu anda Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biridir. Malzeme üretimin yerelde gerçekleştirilmesi, istihdam sağlanması ile ilgili çalışmalar var. Yerlileşme oranı yüzde 40’a ulaşmış durumda. Türk işletmeleri kısa sürede üretime başladılar ve Türk tedarikçilerin ürünleri son derece üstün kalitededir” dedi.

‘Rusya’da eğitim göre 143 kişi Akkuyu’da çalışmaya başladı’

İnşaat alanında kaç kişinin çalıştığı bilgisini de veren Sezemin “Şu anda 11 bin kişi bu alanda, 8 bin tanesi sahada fiilen çalışıyor. Bunların yüzde 80’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 600 Türk öğrenci Rusya Federasyonu’nda eğitim görecek, 180 tanesi tahsilini tamamladı. Bunların 143 tanesi Akkuyu’da işe bile başladı” diye konuştu.

‘Santralin planlanan kullanım ömrü 60 yıl ancak 20 yıl daha uzatılabilir’

Nükleer santralin teknik özellikleri hakkında ise Sezemin “Santralimiz müstesna, aktif ve pasif sistemler içeren bir santral. Deprem, tsunami, su baskını fırtına gibi olumsuz etkilerin hepsi özellikle Fukuşima tecrübesinden hareketle yeniden ele alındı. Harcamaların önemli bir bölümü güvenlik tedbirlerine ayrılıyor. Santralin planlanan kullanım ömrü 60 yıl ancak 20 yıl daha uzatılabilir” dedi.

‘24 saat, gece gündüz çalışıyoruz’

Şu an itibariyle 3 enerji blokunun inşasını aynı anda gerçekleştirdiklerini söyleyen Sezemin “Burada 24 saat, gece gündüz çalışıyoruz. Sınai güvenlik kurallarına riayet ediyoruz. İnşaat sahasında kendi limanımız inşa edildi. Burada her türlü yük gemisi hizmet verebiliyor. Reaktör tertibatının ana parçaları gelmeye başladı. Birinci enerji blokunun reaktörleri geldi. Bunlar son derece hassas yükler. Sahada aktif bir şekilde inşaat işleri devam ediyor. Burada farklı türde donanımların üretimi de devam ediyor. Uzun üretim süreci olan ürünler, birkaç yıl üretimi süren parçalar. Bunlar inşaat işleri başlamadan önce planlandı” ifadelerini kullandı.

Sezemin 3 enerji blokunun ruhsatlarının alındığını ve 4’üncüsü için de başvurunun yapıldığını, yıl sonuna kadar ruhsatın çıkacağını belirtti.

Santralin inşaatında koronavirüs önlemlerine katı bir şekilde riayet edildiğine vurgu yapan Sezemin, inşaat işlerinin bir gün bile durmadığını vurguladı.

Sezemin sözlerine şu şekilde son verdi:

“Şu anda kapsamlı bir şekilde 3 enerji blokunun da yapım çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde 4. enerji blokunun kısıtlı ruhsatı kapsamında temel işleri devam ediyor. Betonarme çalışması var. İnşaat işleri tatil günlerinde de kesintiye uğramıyor.”

Rosatom Ortadoğu, Kuzey Afrika İş Geliştirme Müdürü Nikita Malakhov, Rosatom’un şirket yapısını, Akkuyu Nükleer’in Satın Alma Müdürü Maksim Balabanov nükleer santral ile iş yapacak firmalara tedarik yapısını anlattı. Oturumda aynı zamanda Assystem'in teknik müdürü Jean-Francois Bossu bir konuşma gerçekleştirdi.

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