Kayıt
14:51 02 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında son durum ne?

    © Sputnik / Turan Salcı
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1043997445_0:-1:1598:899_1200x675_80_0_0_c0bdc6b68ead68dfe7cb77d2e4aa0e72.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202106021044640672-akkuyu-nukleer-guc-santrali-insaatinda-son-durum-ne/

    Sputnik’in medya partneri olduğu 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde konuşan Akkuyu Nükleer İnşaat Birimi Başkanı Denis Sezemin, inşaatın son durumu hakkında bilgi verdi.

    Akkuyu Nükleer İnşaat Birimi Başkanı Denis Sezemin, Sputnik’in medya partnerliğini üstlendiği 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi. Akkuyu Nükleer Santrali oturumunda konuşan Akkuyu NGS yetkilisi Sezemin, inşaatın durumu hakkında bilgi verdi. 

    Rosatom’un ana sponsor olduğu etkinlikte konuşan Sezemin “Akkuyu Nükleer şirketi burada tasarım, donanım, inşaat ve işletmeden sorumlu kuruluş olarak devreye girdi. Bu kapsamda Akkuyu’da kullanılan sistemler halihazırda Rusya’da başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Burada Türkiye’nin yüzde 10’luk elektrik ihtiyacının karşılanması öngörülmektedir. Bizim inşa ettiğimiz nükleer santral şu anda Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biridir. Malzeme üretimin yerelde gerçekleştirilmesi, istihdam sağlanması ile ilgili çalışmalar var. Yerlileşme oranı yüzde 40’a ulaşmış durumda. Türk işletmeleri kısa sürede üretime başladılar ve Türk tedarikçilerin ürünleri son derece üstün kalitededir” dedi. 

    ‘Rusya’da eğitim göre 143 kişi Akkuyu’da çalışmaya başladı’

    İnşaat alanında kaç kişinin çalıştığı bilgisini de veren Sezemin “Şu anda 11 bin kişi bu alanda, 8 bin tanesi sahada fiilen çalışıyor. Bunların yüzde 80’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 600 Türk öğrenci Rusya Federasyonu’nda eğitim görecek, 180 tanesi tahsilini tamamladı. Bunların 143 tanesi Akkuyu’da işe bile başladı” diye konuştu. 

    ‘Santralin planlanan kullanım ömrü 60 yıl ancak 20 yıl daha uzatılabilir’

    Nükleer santralin teknik özellikleri hakkında ise Sezemin “Santralimiz müstesna, aktif ve pasif sistemler içeren bir santral. Deprem, tsunami, su baskını fırtına gibi olumsuz etkilerin hepsi özellikle Fukuşima tecrübesinden hareketle yeniden ele alındı. Harcamaların önemli bir bölümü güvenlik tedbirlerine ayrılıyor. Santralin planlanan kullanım ömrü 60 yıl ancak 20 yıl daha uzatılabilir dedi.

    ‘24 saat, gece gündüz çalışıyoruz’

    Şu an itibariyle 3 enerji blokunun inşasını aynı anda gerçekleştirdiklerini söyleyen Sezemin Burada 24 saat, gece gündüz çalışıyoruz. Sınai güvenlik kurallarına riayet ediyoruz. İnşaat sahasında kendi limanımız inşa edildi. Burada her türlü yük gemisi hizmet verebiliyor. Reaktör tertibatının ana parçaları gelmeye başladı. Birinci enerji blokunun reaktörleri geldi. Bunlar son derece hassas yükler. Sahada aktif bir şekilde inşaat işleri devam ediyor. Burada farklı türde donanımların üretimi de devam ediyor. Uzun üretim süreci olan ürünler, birkaç yıl üretimi süren parçalar. Bunlar inşaat işleri başlamadan önce planlandı” ifadelerini kullandı.

    Sezemin 3 enerji blokunun ruhsatlarının alındığını ve 4’üncüsü için de başvurunun yapıldığını, yıl sonuna kadar ruhsatın çıkacağını belirtti.

    Santralin inşaatında koronavirüs önlemlerine katı bir şekilde riayet edildiğine vurgu yapan Sezemin, inşaat işlerinin bir gün bile durmadığını vurguladı.

    Sezemin sözlerine şu şekilde son verdi: 

    “Şu anda kapsamlı bir şekilde 3 enerji blokunun da yapım çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde 4. enerji blokunun kısıtlı ruhsatı kapsamında temel işleri devam ediyor. Betonarme çalışması var. İnşaat işleri tatil günlerinde de kesintiye uğramıyor.” 

    Rosatom Ortadoğu, Kuzey Afrika İş Geliştirme Müdürü Nikita Malakhov, Rosatom’un şirket yapısını, Akkuyu Nükleer’in Satın Alma Müdürü Maksim Balabanov nükleer santral ile iş yapacak firmalara tedarik yapısını anlattı. Oturumda aynı zamanda Assystem'in teknik müdürü Jean-Francois Bossu bir konuşma gerçekleştirdi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne TSE imzası
    Akkuyu NGS için üretilen bir ekipmanın sahaya sevki tamamlandı
    Akkuyu NGS'de ilk reaktör kabının kurulumu yapıldı
    Etiketler:
    4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi, Rosatom, Sputnik, Santral, inşaat, Denis Sezemin, Akkuyu NGS, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Esad’ın zaferiyle nedeniyle düzenlenen kutlamalar ülkenin hemen hemen tüm büyük kentlerinde gece geç saatlere kadar devam etti.
    Beşar Esad’ın seçimleri kazandığı Suriye’den kareler
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet