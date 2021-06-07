Kürtçe eğitim talepli eylemde arbede

Diyarbakır’da Kürtçenin eğitim dili ve resmi dil olması talebiyle yapılmak istenen mitinge izin verilmezken, toplanan kalabalık ile polis arasında arbede çıktı.

Aralarında sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin bulunduğu Kürt Dil ve Kültür Ağı, Kürtçenin eğitim ve resmi dil olması talebiyle Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda miting düzenlemek istedi.

Diyarbakır Valiliği, miting için yapılan başvuruya, pandemi gerekçesiyle izin vermedi. Mitinge izin verilmemesi üzerine Ofis Sanat Sokağı’nda bir araya gelen ve aralarında HDP’li milletvekillerinin de olduğu kalabalık grubun açıklama yapmasına da izin verilmedi.

Arbede çıktı

Sanat Sokağı’na gelmek isteyen gruplar polis tarafından çembere alınarak diğer gruplarla birleşmelerine izin verilmedi. Çevik kuvvet çemberindeki gruplar ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Polis yetkilileriyle yapılan müzakereler sonuç vermeyince grup oturma eylemi yaparak protesto etti. Yer yer arbedenin yaşandığı eylem, kalabalığın dağılması ile son buldu.

Diyarbakır’da Kürtçenin eğitim dili ve resmi dil olması talebiyle yapılmak istenen mitinge izin verilmezken, toplanan kalabalık ile polis arasında arbede çıktı. © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır’da Kürtçenin eğitim dili ve resmi dil olması talebiyle yapılmak istenen mitinge izin verilmezken, toplanan kalabalık ile polis arasında arbede çıktı. © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır’da Kürtçenin eğitim dili ve resmi dil olması talebiyle yapılmak istenen mitinge izin verilmezken, toplanan kalabalık ile polis arasında arbede çıktı. © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır’da Kürtçenin eğitim dili ve resmi dil olması talebiyle yapılmak istenen mitinge izin verilmezken, toplanan kalabalık ile polis arasında arbede çıktı. © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 4 © Sputnik / Sertaç Kayar Diyarbakır’da Kürtçenin eğitim dili ve resmi dil olması talebiyle yapılmak istenen mitinge izin verilmezken, toplanan kalabalık ile polis arasında arbede çıktı.

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