Türkiye’ye yaklaşık bin çeşit Rusça kitap getiriyorlar: ‘Memleketin bir eksikliği olarak gördük, çalışmalara başladık’

Abaküs Kitap, Türkiye’ye bine yakın Rusça kitap getiriyor. Rus turistler ve ülkede yaşayan Rusların kendi anadillerinde kitapları okuyabilmesi hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen yayınevinin kurucu ortağı Demiryakan “Memleketin bir eksikliği olarak gördük, bunun üzerine çalışmalarımıza başladık” dedi.

Rusya’dan gelen turistler ve Türkiye’de yaşayan yerleşik Ruslar için Türkiye’ye Rusça kitaplar getiriliyor.

Çeşitli internet siteleri, Antalya ve Muğla’daki kitap mağazalarında satışı gerçekleştirilebilen kitaplar, aslında teknik ve eğitim kitapların yayınını sağlamak ve yurtdışında danışmanlık hizmeti vermek için yola çıkmış olan Abaküs Kitap tarafından sağlanıyor.

Yayınevinin bu projedeki motivasyonunu Sputnik’e anlatan Abaküs Kitap kurucu ortağı Cevahir Demiryakan şunları söyledi:

“Amacımız sadece gelen Rus turistlere kitap satmak değil, farklı bir entelektüel bakış açısı kazandırmak.”

Kitapların getiriliş hikayesini de aktaran Demiryakan, bu projenin aslında pandemi dönemi öncesinde düşünüldüğünü, ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün projeyi hızlandırdığını vurguladı.

‘Alman ve İngiliz turistler kendi dillerindeki kitaplara kolayca ulaşabiliyor, Ruslar için bu geçerli değil’

Demiryakan Türkiye’ye gelen Alman ve İngiliz turistlerin kendi dillerindeki kitaplara kolayca ulaşabildiğini fakat Rus turistler için bunu geçerli olmadığını söyleyerek “2 yıl öncesinin verilerine göre, Antalya, Muğla havalimanlarına inen Rusça konuşan insan sayısı 8 milyona yakın. Fakat Türkiye’de Antalya ve Muğla başta olmak üzere tatil bölgelerinde turistlerin kitapları alabileceği herhangi bir alan yok, kitapların kendisi yok. Fakat iş Alman ve İngiliz turistlere geldiğinde birçok şey yapılabiliyor. Rus dilinde kitapların olmaması, bizim bölgedeki gözlemlerimize göre bu işin gerekli olduğuydu ve bu bizi harekete geçirdi” diye konuştu.

‘Memleketin bir eksikliği olarak gördük, buradan yola çıktık’

Rusça kitaplara erişimin Türkiye’de kolay olmamasının ‘memleketin bir eksikliği’ olarak gördüklerini aktaran Demiryakan “Tabii bunu yaparken aklımızda sadece gelecek olan turistler değil, aynı zaman Türkiye sınırları içerisinde yaşayan ve dili Rusça olan insanlar da vardı. Bunu sadece turizm bölgesiyle ilgili yapılan bir işten ziyade bu memleketin eksikliği olarak gördük. Bunun üzerine çalışmalara başladık. Bunlarla ilgili görüşmelerimizi başlattık, önce Rus konsolosluklarıyla görüştük” dedi.

‘Türkiye’de Rus dünya klasiklerinin ötesine geçen bir anlayış yok’

Yayınevinin aslında eğitim, teknik alanlarda kitaplar yaptığını ve Azerbaycan gibi ülkelerde danışmanlık hizmeti sağladığını ifade eden Demiryakan “Rus diliyle alakalı Türkiye’de yayınlanmış kitaplarda, Rusça çeviri kitaplarda dünya klasiklerinin ötesine geçen bir şey yok. Koskoca Rus edebiyatının özellikle son 70-80 yılındaki kayda değer bir yapıtların, tabii arada oluyor ama, yeteri kadar olmadığını düşündük. Meseleye büyük bir bakış açısıyla baktık” dedi ve ekledi:

‘Gelecek ay Türkçe’ye çevirmek amacıyla Rusça kitapların teliflerini almak için Moskova’ya gideceğiz’

“Rusya’da çalıştığımız distribütörümüzden de, aynı zamanda ülkenin en büyük yayıncısı da diyebiliriz, Ağustos ayında Türkçe’ye çevirmek için bir takım kitapların telifini almaya gidiyoruz. Rus yazarların Türkiye’de eserlerinin olmasıyla alakalı gelecek ay görüşmeye, imza atmaya gideceğiz Moskova’ya.”

‘Daha çok Rusya’da popüler olan kitapları getiriyoruz’

Getirilen ilk kitaplarınn tükendiğini ve yeni kitapların da geleceğine işaret eden Demiryakan, 1000’e yakın çeşit kitabı Türkiye’ye getirdiklerini belirtti:

“Elimizden geldiğince çocuk, gençlik, Rusya’da çok satan kitaplar getiriyoruz. Getirdiğimiz kitaplar Rus yeni dünyasını farklı alanlarında, yelpazenin her kısmından kitaplar. Daha çok Rusya’da popüler olan kitaplar. Tatil bölgelerinde polisiye ve aşk romanları tabii, daha çok revaçta olur. Biz Türkiye’ye 1000’e yakın çeşit kitap getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bu sayıyı artırarak devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda kitapların okuyucuya ulaşabilmesi için daha geniş kapsamlı standlar kurmayı hedefliyoruz.”

‘Türkiye’de klasiklerin haricinde Rus yazarlar tanınmıyor, bunda yayıncıların da sorumluluğu var’

En çok polisiye, gerilim ve çocuk kitaplarının Türkiye’de satıldığını söyleyen Demiryakan’a göre, hem Türkiye hem de Rusya edebiyatıyla öne çıkan ve gururlanan iki ülke.

Ancak Türkiye’de klasiklerin haricinde Rus yazarların tanınmadığını belirten Demiryakan “Her iki toplumun da aslında yazarlarıyla gururlanıyor olması kıymetli bir yerde duruyor. Ama biz şu an Türkiye’de ‘popüler bir Rus yazar kim’ diye sorsak, insanların pek bir bilgisi olmayacaktır. Burada yayıncıların, sorumluluğu biraz da kendi üstümüze alıyoruz, ilgi göstermemesinin de sebebi bu” ifadelerini kullandı.

Demiryakan, Rusya’ya da Türkçe kitapların gönderilmesi için görüşmelere başladıklarını ve Rusların Türk kitaplarına büyük ilgisi olduğunu ekledi. Gelecek yıl ise Antalya’da Rus yazarların imza günlerini düzenlemeyi hedeflediklerini vurguladı.

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